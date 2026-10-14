Cinco detenidos, dos policías heridos y cortes en la Castellana en el inicio de la huelga de Educación

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusadas de delito contra agente de la autoridad en el marco de la primera jornada de la huelga por la educación pública que tiene lugar esta mañana en la Comunidad de Madrid. En el campus de la Complutense los agentes han tenido que cargar contra los manifestantes, que estaban realizando un piquete informativo.

Por el momento, a los detenidos se les acusa de este delito, aunque es posible que se incorpore el de desórdenes públicos. Fuentes policiales confirman que al menos dos agentes de Policía han sufrido heridas leves causadas por los manifestantes.

Por su parte, organizaciones educativas han denunciado que la Policía ha cargado «salvaje e indiscriminadamente» desde primera hora en la concentración en la Complutense. Además, apuntan que seis integrantes de la manifestación habrían resultado heridos, alguno de los cuales ha sido trasladado a un hospital. El portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, ha indicado que a primera hora de la mañana la policía ha realizado «una carga salvaje» que ha provocado «varios heridos y detenidos».

La organización UCM por la Pública ha señalado directamente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que acusan de haber «llenado» la universidad de policías que han «bloqueado el paso de los piquetes de huelga» y luego han «cargado salvaje e indiscriminadamente».

La sede del Parlamento Europeo en Madrid a rebosar de manifestantes, la castellana cortada, después todos a Ferraz📍 https://t.co/YpAFm2wfum — Sr.Liberal (@SrLiberal) November 9, 2023

Vídeos publicados en redes sociales muestran el momento en el que unidades policiales cargan contra un grupo de manifestantes frente a la Facultad de Ciencias Químicas mientras se concentraban con banderas rojas y una pancarta en la que se podía leer el lema ‘Universidad pública’.

Seguimiento del 44% o del 70%

La Educación Pública madrileña ha arrancado este miércoles su huelga con un encierro nocturno en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense y un breve corte de tráfico en el Paseo de la Castellana en plena hora punta. Más de 65.000 profesores de enseñanzas no universitarias están llamados a una huelga indefinida convocada por CC.OO, UGT, STEM, CGT, CNT y Solidaridad Obrera, además de otros colectivos y plataformas docentes en esta primera jornada.

Mercedes Zarzalejo, consejera madrileña de Educación, Ciencia y Universidades, ha cifrado en un 44,6% el seguimiento de la primera jornada de esta huelga indefinida, y ha asegurado que la jornada ha transcurrido con «normalidad» excepto algunos «incidentes aislados», en alusión a la carga policial en la Complutense. Por su parte, Comisiones Obreras ha cifrado el seguimiento de los paros en un 70%.

Las principales reclamaciones de los sindicatos en esta huelga son: reducir a 17 las horas de clase a la semana en secundaria y a 22 en infantil y primaria (desde 19 y 25 horas, respectivamente); bajar las ratios de estudiantes por clase, incrementando el personal especializado en atención a la diversidad; atajar la segregación socioeconómica del alumnado entre la red pública y la concertada; aumentar el salario de los docentes en 600 euros al mes; disminuir la carga burocrática y mejorar las infraestructuras educativas.