«Mamá se ha ido»: la Policía encuentra a un niño solo, asustado y con hambre en una vivienda de Palma

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención en Palma de una mujer por un presunto delito de abandono de menor después de que su hijo fuera localizado solo en el domicilio familiar, asustado y con mucha hambre. «Mamá se ha ido», apuntaba el menor atemorizado. Un familiar del niño fue quien alertó a los agentes y aseguró que el menor se quedaba solo en casa hasta tres o cuatro veces por semana.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes en la barriada de Son Gotleu, después de que un familiar llamara al teléfono 091 para avisar de que el niño se encontraba solo en la vivienda. Según explicó a los agentes, la madre llevaba horas fuera de casa y el pequeño había comenzado a llamarle porque tenía miedo y hambre.

Cuando los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.) de la Policía Nacional llegaron al domicilio, fueron recibidos por un hombre que se identificó como familiar del menor. El hombre explicó que había recibido varias llamadas del niño en las que le decía que estaba solo, que tenía mucho miedo y que tenía hambre.

Los policías comprobaron entonces el estado del domicilio y localizaron al menor en una de las habitaciones. La estancia presentaba una temperatura elevada y estaba muy desordenada, con diferentes enseres por el suelo. El niño se mostró muy afectado ante la presencia de los agentes y rompió a llorar.

El menor explicó a los policías que su madre se había marchado hacía un rato y aseguró que no era la primera vez que se quedaba solo en casa. El testimonio del pequeño coincidía, según la información facilitada por la Policía Nacional, con lo que había contado previamente el familiar que había dado la voz de alarma.

De acuerdo con este familiar, el menor permanecía solo en la vivienda de forma reiterada, al menos tres o cuatro días a la semana. Cada vez que esto ocurría, el niño le llamaba por teléfono, una situación que habría provocado una creciente preocupación entre los familiares.

Los agentes comenzaron entonces las gestiones para localizar a la madre del menor y aclarar lo sucedido. Finalmente, consiguieron contactar con ella y la mujer manifestó que se encontraba trabajando en ese momento. Los policías le solicitaron que regresara a la vivienda familiar.

Una vez en el domicilio, la mujer explicó a los agentes que normalmente dejaba al menor en compañía de una cuidadora cuando tenía que marcharse a trabajar. Sin embargo, según la Policía Nacional, varios familiares desmintieron esta versión durante las gestiones realizadas.

Ante las circunstancias encontradas en la vivienda, el estado en el que fue localizado el menor y los testimonios recabados, los agentes procedieron finalmente a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de abandono de menor.

La detenida fue trasladada a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes. Mientras tanto, el menor quedó al cuidado de un familiar. El caso se conoció después de que una llamada de un familiar al 091 permitiera a los agentes intervenir y comprobar directamente la situación del niño. La investigación trata ahora de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

La intervención policial vuelve a poner de manifiesto la importancia de alertar a las autoridades ante posibles situaciones de abandono o desprotección de menores, especialmente cuando estas circunstancias se producen de manera reiterada.