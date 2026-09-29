Miquel Miralles, nuevo presidente de las cadenas hoteleras de Baleares: «No se puede culpar al turismo de todos los males»

La Asamblea General Extraordinaria de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares, celebrada este martes en el Hotel Pure Salt Port Adriano, ha elegido a Miquel Miralles Julià, CEO de THB hotels, decimoquinto presidente de la entidad para los próximos cuatro años, correspondientes al mandato 2026-2030.

En su intervención, el nuevo presidente trasladó: «Creo que entramos en una etapa en la que el sector necesita, sobre todo, serenidad, coherencia y capacidad de análisis. Vivimos en un entorno muy cambiante y eso obliga a revisar decisiones, anticiparse y trabajar con una visión de medio plazo, sin caer en respuestas impulsivas».

«No se puede culpar al turismo de todos los males ni esperar que resuelva todos los problemas. El turismo tiene impactos que hay que gestionar, pero también genera actividad, empleo, inversión y desarrollo. Por eso necesitamos un debate menos polarizado y más basado en datos, planificación y soluciones técnicas», asegura Miralles.

Asimismo, el nuevo presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares se marca como uno de los retos «seguir defendiendo la oferta reglada frente a la actividad ilegal. No podemos exigir a las infraestructuras, a los servicios públicos y a las empresas que respondan a una presión que en muchos casos procede de una oferta que escapa al control. Aquí necesitamos más inspección, más coordinación y más eficacia».

«También tenemos que seguir mejorando la comunicación con la sociedad. Explicar mejor lo que hacemos, escuchar más y evitar que el debate se construya únicamente desde la parte negativa. El sector tiene que estar presente con argumentos, con datos y con propuestas», añade Miralles.

Finalmente, señala que, desde el punto de vista empresarial, el sector necesita «más flexibilidad, menos burocracia y un marco que permita a las compañías adaptarse con rapidez a un mercado cada vez más competitivo. No se trata de pedir menos reglas, sino reglas más claras, más eficaces y mejor aplicadas. Ese será, en buena medida, el enfoque de esta nueva etapa: escuchar, analizar, anticipar y proponer. Con serenidad, pero también con determinación».

Miralles cuenta con una trayectoria de diez años en los órganos de gobierno de la Agrupación de Cadenas Hoteleras. Se incorporó a la Junta Directiva como vocal en 2016, ejerció como tesorero entre 2018 y 2022 y desde entonces ha sido vicepresidente. Es también vocal de la Junta Directiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y de las asociaciones hoteleras de Can Picafort y Alcúdia. Desde 2016 forma parte del Patronato de la Fundación Impulsa Balears en representación de THB hotels.