Nico Williams señala a Nahuel Molina en el gol de la final del Mundial: «No llego ni en mil vidas»

Nico Williams no tuvo la oportunidad de estar disponible en todos los partidos del Mundial. Sin embargo, el atacante fue clave para que España consiguiera su segunda estrella, ya que asistió a Ferran Torres en el único gol de la final frente a Argentina. Meses después, el futbolista señala un gesto que pasó desapercibido para parte del público: «Es que esta es mortal, yo creo que la gente no se ha dado cuenta, pero si no me llega a empujar no llego».

Nahuel Molina era el encargado de defender al jugador del Athletic en el centro de Pedro Porro. En un intento por desestabilizar a su rival, terminó favoreciendo que el español pudiera tocar el balón. El atacante recalca que ese detalle marcó la diferencia: «Si no me empuja, no llego ni en mil vidas».

Una final del Mundial se juega con las revoluciones especialmente altas y no hay tiempo para pensar, por lo que la intuición juega un papel muy importante. El pequeño de los Williams recuerda exactamente cómo lo vivió en directo: «Está el balón cayendo y me empuja, me choca así un poco con los dos brazos. Cuando venía el balón dije no llego y cuando me empujó digo ‘hostia’, ahora llego».

La toma de decisiones es crucial en ese contexto. La acción de Nahuel Molina le concedió una oportunidad al extremo, pero había que aprovecharla. En una entrevista para Futbolemotion. El jugador confirma que no asistió de forma completamente intencional, aunque su idea fue que el balón fuera a esa zona: «No me daba tiempo a rematar a puerta y digo, pues la dejo ahí y justo estaba Ferran».

Un detalle de Giuliano Simeone también fue clave

El jugador del Atlético de Madrid también fue uno de los señalados de Argentina tras el gol. El futbolista tenía la tarea de marcar a Ferran Torres. Mientras Nico Williams llegaba a hacer la asistencia, el argentino se colocó las medias, un gesto que le dio espacio al delantero del PSG, que no perdonó ante el Dibu Martínez.