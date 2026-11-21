Kimi Antonelli ha demostrado que, además de ser un digno campeón del mundo, también es el más listo de la clase. Cuando todo apuntaba a que Max Verstappen o su compañero George Russell, más necesitados de resultados al pelear por la segunda posición del Mundial de Fórmula 1 2026, firmarían la pole en el Gran Premio de Las Vegas, apareció el piloto italiano para atraparla aprovechando todos los rebufos del resto.

Antonelli fue el último en iniciar la vuelta después de la estampida general desde el pit-lane y eso le dio un plus. El italiano ejecutó la técnica del rebufo como ningún otro, se lo robó a todos y voló con un tiempazo: 1:33.893. No la necesitaba, ya que arrastraba una sanción de cinco puestos que le colocará sexto en parrilla, pero Kimi se dio el gusto de quitarle la pole a los mayores.

Por tanto, Verstappen saldrá primero y Russell, segundo. Dos que se las tuvieron tiesas en el tercer libre. El holandés se benefició del rebufo de su compañero en Red Bull en el primer intento de la Q3, pero en el segundo no pudo mejorar el tiempo anterior y se quedó a dos décimas de la pole. Lando Norris, Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Oscar Piastri, Liam Lawson, Pierre Gasly y Franco Colapinto cerraron un top 10 que cambia en parrilla por las penalizaciones.

La Q3 sólo contó con coches con motor Mercedes o Red Bull y eso significa que en un circuito complejo como el de Las Vegas los Ferrari sufren de lo lindo. Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueron eliminados en la Q2, otro varapalo para los de Maranello, que, pese a todo, cerrarán el año como segundo mejor constructor.

En cuanto a los españoles, más o menos lo esperado. Carlos Sainz clasificó decimocuarto, pero saldrá vigesimoprimero por una sanción de diez puestos (Oliver Bearman partirá último). El madrileño, de nuevo, por delante del otro Williams. Fernando Alonso sólo pudo mejorar con el Aston Martin a su compañero, Lance Stroll, y al Cadillac de Valtteri Bottas. Un decimonoveno muy triste que no está a la altura del nivel de pilotaje que tiene dentro y que desplegó en Brasil hace apenas 15 días. No tiene motor.

Parrilla de Las Vegas aplicando sanciones