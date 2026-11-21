Cientos de aficionados se agolpan para coger el mejor sitio en la Sebastolopi, una pista anexa a la central del Inalpi Arena. Por ahí han pasado a lo largo de los últimos días las mejores raquetas mundiales del año. Zverev, Shelton, Tiafoe, Medvedev, Cobolli, Fils y los españoles Alcaraz y Jódar. La Sebastolopi está bien ideada. Se encuentra dentro del recinto, a resguardo del frío alpino que envuelve Turín, y con el público a pie de pista. Las ATP Finals preceden a las Next Gen, también en Italia, y Turín ejerce estos días como DeLorean entre presente y futuro.

En la mayoría de entrenamientos de Alcaraz y Jódar, al otro lado de la pista devolvía la bola un joven imberbe de tez morena y muelles en las piernas. Guto Miguel (Brasilia, 2009). Su tenis manifiesta talento. Es vigente número uno del mundo júnior; vigente campeón de Roland Garros individual; de Wimbledon dobles; y finalista del US Open en individual. «Lo más importante es que es buena persona», dice Kike Grangeiro, su entrenador, a OKDIARIO. A Guto le piden fotografías y autógrafos tras acabar su sesión de ejercicios.

Cuando termina el pasamanos, se encuentra con este periódico y charla sobre sus más de cinco entrenamientos con Alcaraz y Jódar a lo largo de la semana. Una masterclass espaciada en cinco sesiones. «Está siendo una experiencia tremenda. Convivo con los mejores jugadores del mundo, simplemente de mirarlos ya aprendo. Carlos ha sido muy importante para mí estos días porque la semana que viene disputo un torneo y voy con sus consejos», dice Guto Miguel en un entrañable portuñol.

La sonrisa le invade cuando habla de Alcaraz y sus entrenamientos juntos. Se le dilatan las pupilas y le entran los calores. «Estos días su equipo está en contacto con mi entrenador, es tremendo», dice mientras busca con la mirada a Kike, habla más cómodo cuando tiene cerca una boya de confianza. «Alcaraz hace cosas en los entrenamientos que no me puedo creer. Por ejemplo, hizo un drop shot con la mano izquierda. Ya es difícil con la derecha, pues lo ha hecho con la izquierda», dice con brillo en los ojos. «Es tremend»», apostilla Guto.

El joven brasileño se lleva las lecciones aprendidas en Turín al otro lado del Atlántico, a El Salvador, donde disputa un Challenger —la categoría previa al profesionalismo— la semana que viene. «El mejor consejo que me ha dado Alcaraz, el que más me conmovió, es que aproveche la vida haciendo las cosas correctas. Me dijo que me divirtiera jugando al tenis, pero que tuviera buena relación con mi entrenador», cuenta. «Más te vale», dice entre risas Kike. «Es broma, Guto es una persona magnífica. Tengo que cuidar su salud mental ahora que es tan joven», apunta su técnico.

«Es un chico muy bueno, una persona muy buena, entonces hacemos de todo. Creo que trabajar y estar feliz en la cancha es lo más importante. Lo que más feliz me pone es que la salud mental de él esté bien. Entonces, si estás feliz, si estás trabajando duro, el resto se ve en la cancha. Pero tiene que estar bien. Tiene que estar contento también con los días que no son los mejores. A Guto le gusta mucho trabajar, lo lleva haciendo desde que es pequeño y sigue haciéndolo a sus 17 años. Yo a su edad no sé qué estaba haciendo», añade el entrenador brasileño.

Guto recibe ayudas de la Federación brasileña, aunque escasas y es consciente de lo que cuesta un deporte como el tenis. «Siempre trabajamos con la realidad. Si está mal o está malo. Si está bien, está bien. Porque nunca tuvimos mucha plata en casa y mi padre me decía ‘tú tienes estos tres torneos, si no ganas, no vas a Europa. Si ganas, tal vez no sabes si tenemos condiciones.’ Entonces siempre lo doy todo en la cancha», finaliza Guto.