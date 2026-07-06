OKDIARIO vive el éxtasis en Colón con la celebración de España: ¡saltos, gritos y un final inesperado!

OKDIARIO vivió el éxtasis de la celebración de la afición de España tras lograr el pase a cuartos del Mundial 2026. La victoria ante Portugal con un épico gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento provocó la locura en la llamada Plaza Selección, el evento que la Federación Española de Fútbol colocó en la plaza de Colón.

Con un final de partido épico, los aficionados españoles disfrutaron de este triunfo en el Mundial y compartieron su éxtasis con el micrófono de OKDIARIO. Hubo saltos, gritos y una celebración a tope desde la plaza de Colón con este periódico, que pudo captar la emoción de todos estos aficionados que se acercaron al centro de Madrid para ver este encuentro entre España y Portugal.

Con gritos de «¡Viva España!» y «¡Yo soy español, español, español!», algunos aficionados cogieron hasta el micrófono de OKDIARIO para celebrar el triunfo de España en este encuentro del Mundial. La forma en la que se produjo, con un gol final, animó a los aficionados que sufrieron con este encuentro.

OKDIARIO vivió todo el partido en la plaza de Colón, el lugar que se ha habilitado con pantalla gigante para que los aficionados que quieran ver los encuentros de España en este Mundial lo puedan hacer de forma gratuita. El evento se repetirá este viernes, cuando el equipo de Luis de la Fuente jugará los cuartos de final a partir de las 21:00 horas.