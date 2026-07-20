Mundial 2026: España - Argentina

El hijo de Simeone señalado en Argentina: no siguió la marca de Ferran en el gol de España

El argentino entró al campo en el minuto 69, pero se ahorró una carrera clave

Argentina no pudo responder al gol de Ferran con un jugador expulsado

España es campeona del mundo, de Europa y olímpica a la vez, algo que no ha logrado ningún país

Giuliano Simeone y Ferran Torres en la final del Mundial (@Ma_WuKong)
Giuliano Simeone y Ferran Torres en la final del Mundial (@Ma_WuKong)

Giuliano Simeone quedó expuesto tras el gol de Ferran Torres en la final del Mundial. El jugador del FC Barcelona remató completamente solo y marcó el tanto que le ha dado la segunda estrella a España. El atacante salió de suplente en el minuto 69, pero no se implicó en el marcaje.

Los detalles marcan la diferencia en este tipo de partidos. La Roja había dominado todo el encuentro, pero no conseguía abrir el marcador y los penaltis estaban cada vez más cerca. El argentino llegó a colocarse las medias antes de que Nico Williams diera la asistencia definitiva.

La jugada de España es magnífica de principio a fin, con un centro espectacular de Pedro Porro. Ferran Torres tenía la ventaja y el tanto parecía inevitable, pero el remate habría sido mucho más complicado si Simeone hubiera estado más cerca.

Día oscuro para Simeone

El jugador del Atlético de Madrid no pudo mostrar su mejor versión. En ataque tampoco le salieron las cosas, ya que tuvo la ocasión más clara de su equipo, pero mandó a las nubes el balón que se había quedado colgado en el punto de penalti. España consiguió imponerse y celebrar su segunda estrella, aunque con varios gestos muy antideportivos por parte de los argentinos.

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