La FIFA exigió 100 millones a RTVE por el Mundial que ha comprado Netflix: «Más una prima si la final era en España»

¿Cuánto ha pagado el gigante del streaming norteamericano Netflix por los derechos de televisión en nuestro país del próximo mundial de fútbol, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos en 2030? Es la gran pregunta que se hace en las grandes cadenas de televisión, puesto que el paso de Netflix puede dinamitar el mercado de los derechos si incide en el futuro con otras competiciones.

La cifra exacta pagada por Netflix por el Mundial 2030 se desconoce, pero la FIFA pidió a RTVE por estos derechos 100 millones de euros más una prima si la final se celebraba finalmente en España. «Pidieron ese dinero aprovechándose de que España había ganado el Mundial de 2026, que se celebraba en nuestro país y que la final probablemente se juegue en Madrid», aseguran fuentes de la cadena pública conocedoras de la situación.

Las exigencias de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no llegaron en buen momento para RTVE, que ha tenido que pedir otro rescate a la SEPI para este año de unos 90 millones de euros. Además, la deuda sigue creciendo y vive bajo la amenaza de que el Tribunal Supremo no le dé la razón en el conflicto del IVA que mantiene con la Agencia Tributaria.

RTVE pagó 55 millones de euros por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del pasado verano —se repartió partidos con Mediapro— y le fue bien en audiencias —ganó el mes a Antena 3 Televisión— gracias a que los horarios le beneficiaron y la Selección española acabó ganando el campeonato.

Pero el precio exigido por Infantino suponía elevar a prácticamente el doble el coste del Mundial, sin expectativas de que se pueda repetir el buen resultado de la selección nacional. «¿Va a ganar España la Eurocopa de 2024, el Mundial de 2026 y luego otra vez el Mundial de 2030?», se preguntan estas fuentes internas.

«Al final, RTVE no hizo ninguna oferta, no participó en la subasta por los derechos del Mundial de 2030. ¿Qué pasa si a la Selección la eliminan en primera ronda o no llega luego muy lejos en las eliminatorias? Pagar ese dinero era una locura», señalan las fuentes citadas.

RTVE tiene también los derechos de retransmisión de la Eurocopa 2028, que se celebrará en Reino Unido e Irlanda, por los que pagó 50 millones de euros. Por los derechos de los partidos de la Selección de 2026 a 2028, la cadena pública ha pagado 60 millones de euros.

Los del Mundial de 2030 serán los primeros que no tengan RTVE en los últimos años. Ahora, Netflix tiene que alcanzar algún tipo de acuerdo con algún canal de televisión español para compartir los derechos de emisión de los partidos de la Selección española, además de la semifinal y la final del campeonato.

«Pero a ver si les sale rentable porque a los precios que han tenido que pagar… Veremos, a ver. A ver qué pasa en la Eurocopa de 2028, qué papel hace España, si la final del Mundial es definitivamente en Madrid o no… No van a tener fácil rentabilizarlo», auguran fuentes del sector.

Para Netflix, este desembolso llega en un momento en el que sus usuarios abren menos la aplicación y ven menos sus contenidos, según ha publicado Bloomberg este lunes. El modelo de negocio de Netflix necesita ofrecer nuevos contenidos y exclusivos para que los clientes no se vayan, algo que buscará con el Mundial de fútbol.