Carlos Latre la lía con su imitación de Pedro Sánchez: «Yo sí que tengo los huevos amplios»

El Hormiguero abrió su programa del lunes 5 de octubre con la actualidad política como protagonista. Horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, Pablo Motos dedicó su arranque a invitar formalmente al presidente del Gobierno, con Carlos Latre otra vez en plató para parodiarle. El humorista catalán ha vuelto -tras dos años en Telecinco- más ácido que nunca y no ha dudado en reírse sin complejos sobre la gestión de Sánchez, tanto que hasta las hormigas -las que más barbaridades suelen soltar en directo- le han tenido que llamar la atención y sacar «tarjeta amarilla» por un comentario que ha lanzado sobre Frente Amplio, la nueva coalición que se posiciona a la izquierda del PSOE y que pretende unir al desastre de SUMAR.

«Es la primera persona a la que hemos llamado»

Al principio del programa ya apareció Latre caracterizado de forma espectacular gracias a Ana Cartés -maquilladora del imitador y que estuvo en las primeras once ediciones de Tu cara me suena- siendo un calco del presidente del Gobierno y montado en un Segway, ‘tuneado’ como si fuese el atril de Moncloa. «Me presento a presidente del Gobierno y también a Míster España», decía gustándose en una primera intervención.

Tras la charla con Maribel Verdú y Carmen Maura, invitadas de la noche, el programa cambió por completo para dar paso a una tertulia de actualidad especial, saltando del miércoles al lunes, cambio obligado por la convocatoria de elecciones anticipadas. «Hemos estado hablando con Moncloa y le hemos invitado. Es la primera persona a la que hemos llamado. Nos encantaría que viniese», así ofrecía Motos al actual presidente en funciones un hueco en el programa para hablar de sus propuestas.

Fue entonces cuando entró Carlos Latre con su imitación de Sánchez, cortando su discurso: «Voy a meditarlo. Mientras tanto te llamará Zapatero, te llamará Puigdemont y te llamara también Miriam Nogueras. Luego, anunciaré en rueda de prensa si vengo o no vengo», contestaba el falso Sánchez. Cuando acabó la parodia, Motos recuperó el tono serio y repitió la invitación: «Estaríamos encantados de que viniera el auténtico».

Durante toda la tertulia el imitador fue apareciendo y desapareciendo del plató montado en su artefacto, interrumpiendo lo que decían en la mesa. En su última aparición es cuando Latre tuvo incluso que ser llamado al orden, al atizar a Frente Amplio, la coalición de izquierdas que se presentará a las generales, que todavía no tiene un líder y no se sabe qué partidos la formarán.

«Quiero anunciar que hoy ha nacido Frente Amplio, pero yo sí que tengo los huevos amplios», un tremendo zasca que ha pillado por sorpresa a todos en la mesa. «Sácale tarjeta amarilla», decía Barracas, la hormiga que, curiosamente, más veces mete la pata y saca de quicio a Motos con sus ocurrencias.

«Esta me ha dejado un poco descolocado. Digo: ‘Irá algún sitio’, pero ha ido a un sitio rarísimo», era lo único que acertaba a decir el presentador valenciano ante esta broma, antes de continuar con el programa y pasar a hablar de la situación en Ceuta tras la invasión del pasado mes de julio.

Una visita que sería la primera en tres años

Si Sánchez aceptara, volvería al programa de Antena 3 tres años después de su última visita. Por ahora Moncloa no ha confirmado públicamente si acudirá. El movimiento de Motos se suma a la carrera de las cadenas por acaparar la precampaña: RTVE, Atresmedia y Mediaset han planteado hasta seis debates electorales, desde cara a cara entre Sánchez y Feijóo hasta un encuentro a ocho.