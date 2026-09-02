Dani Olmo ataca al Atlético tras frustrar el fichaje de Julián Álvarez: «Hubo cosas externas que no podía controlar»

Dani Olmo ha reabierto horas después del cierre del mercado sobre el culebrón de Julián Álvarez y su fichaje frustrado por el Barcelona. El jugador culé acudió a un homenaje en Terrassa por ser campeón del mundo con España y no dudó en atacar al Atlético sobre el verano que ha vivido el argentino. Una defensa que ha encendido al club rojiblanco a raíz de sus declaraciones.

Desde que Julián soltó la bomba en el Mundial expresando su deseo de cumplir su sueño la próxima temporada, el jugador ha vivido un tormento. A pesar de que el Barcelona peleó por su fichaje hasta el final, la guerra con el Atlético anuló toda posibilidad de verle en el Camp Nou. Laporta terminó fichando a Gabriel Jesús y el albiceleste se quedó en el Metropolitano. Un desenlace que Olmo no entiende.

«No lo entiendo. Todos tenemos nuestros sueños. Julián fue claro en ese aspecto. Luchó por sus sueños, pero hay situaciones externas que uno no puede controlar. No ha podido ser. No pasa nada, la vida sigue», respondió Olmo ante los medios. Unas declaraciones que llegan horas después de que Lamine Yamal también pasase página para centrarse en la temporada con la platilla ya cerrada.

«Esto no frena. A nosotros, personalmente, nos espera un año muy bueno, seguro. Hay mucha competencia porque los otros equipos también se han reforzado muy bien, pero creo que tenemos plantilla de sobra suficiente para competir al 100%», declaró.

Dani Olmo también habló de otros temas candentes en el Barcelona, como el no homenaje que recibió en el Camp Nou junto con sus compañeros de la Roja. «Entendimos y respetamos que el Barça considerara que no era el momento para el homenaje. Sabemos que el club nos valora mucho», añadió. «El Mundial ya es historia y ahora vamos a por la Champions. El objetivo es ganarlo todo, como siempre hemos hecho. Llevamos dos años de muchos éxitos a nivel nacional y ahora queremos también en Europa», concluyó el jugador culé.