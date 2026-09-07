Fabià Sintes tras lograr la victoria en su debut en la UFC: “Soy del Atleti, hay que ganar sufriendo”

Fabià Sintes debutó con victoria el pasado sábado 5 de septiembre en el evento de UFC que se organizó en la ciudad de París. El Potro Menorquín protagonizó la cuarta pelea de la noche, debutando contra un peleador francés, que también debutaba en la compañía (Michael Aljarouj), en su propia casa.

Sintes acumula ya un récord de 12-3, encadenando 8 victorias consecutivas, donde consiguió defender dos veces el cinturón del peso mosca de WOW, la promotora española de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo.

Las apuestas de la pelea estaban en contra del ex campeón de WOW, que terminaría perdiendo el primer asalto. Tras un minuto de descanso escuchando las palabras de su entrenador Ignacio Capella, que le pedía que disfrutase el momento y que fuese relajado, la pelea cambió de ritmo. Sintes remontó heroicamente la pelea, firmando un gran segundo asalto donde pudo finalizar la pelea y ganar el tercero posteriormente.

Tras alzarse con la victoria en su debut, atendió al periodista Álvaro Colmenero, donde, después de analizar su pelea, concluyó: «Soy del Atlético de Madrid, hay que ganar sufriendo».

A pesar de los nervios del debut y de ponerse abajo en el primer asalto, logró incluso ponerse por encima en el segundo, con un gran despliegue de derribos y control en el suelo, combinando intentos de sumisión y ground and pound, que desgastarían el cardio y la moral del francés.

En el tercer asalto y haciendo referencia al sufrimiento que aguantó, comenzó de la misma manera que terminó el segundo. Sin embargo, en los dos últimos minutos de la pelea, el francés, en un arranque de adrenalina, le invirtió la posición en el suelo, dejando la espalda del menorquín en el suelo.

El fin de la mala racha de los españoles en la UFC

En sus intervenciones postpelea, comentó cuáles fueron sus sensaciones al convertirse en el décimo español en debutar en la UFC. Después de un año nefasto para las MMA nacionales, Sintes cargaba con el peso de la ilusión de España, que llevaba un récord de 1-4 en la UFC en 2026.

Una victoria en el debut de otro campeón de WOW FC, al igual que él, Hecher Sosa, y 4 derrotas: dos de Joel Álvarez, una de Dani Bárez y la traumática derrota de Ilia Topuria. «He sentido el apoyo de Menorca y de toda España; necesitábamos esta victoria, joder, ha salido todo bien, así que a disfrutarlo y para arriba», declaró efusivo Sintes en rueda de prensa.