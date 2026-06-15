José Manuel Soto hace saltar las alarmas con su comentario sobre Maica: «No han parado de comer»

El pasado jueves, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de la gran final de Supervivientes 2026. De esta forma, fueron testigos de cómo el duelo final estuvo protagonizado por Alba Paul y Maica Benedicto, pero fue esta última quien logró llevarse el gato al agua, convirtiéndose en la flamante ganadora de esta edición. Por si fuera poco, como suele ser habitual en este reality, unos días más tarde se emitió el debate final. Así pues, todos los concursantes que han formado parte de Supervivientes 2026 tenían la oportunidad de saldar las deudas que tenían pendientes. En un momento dado de la noche, Sandra Barneda quiso que Maica Benedicto se sincerase sobre el hambre que había pasado junto a Claudia por la falta de solidaridad de sus compañeros. Fue entonces cuando José Manuel Soto no tuvo reparos a la hora de parar los pies a la presentadora.

«¿Qué hambre? ¡Si no han parado de comer!», exclamó el artista. La ganadora de Supervivientes 2026 no se esperó en absoluto la reacción del finalista, por lo que no tardó en reaccionar: «Que tú me digas eso cuando tú me has visto llorar porque no comíamos, que ahora quieras decir eso para un aplauso… No sé». Lejos de que todo quede ahí, la ganadora de Supervivientes 2026 no tardó en aprovechar la ocasión que se le había presentado para admitir que algo había cambiado en sus compañeros desde que se conoció quién se llevaba el cheque de 200.000 euros. «Ahora que ya se ha dado el premio veo respuestas que no me espero de esta gente», comentó, mientras señalaba directamente a José Manuel Soto.

«Nunca lo he visto contestando así después de que sepa que hemos llorado muchísimo por hambre», reconoció. Fue entonces cuando Sandra Barneda decidió tratar de dar una explicación a los espectadores de Supervivientes 2026: «Lo que creo que ha ocurrido es que hemos tenido una publicidad muy larga y se han atracado a gominolas».

Y añadió: «Tengo un subidón de azúcar tremendo». A pesar del comentario de Sandra Barneda, Maica no quería dejar pasar esta situación, ni mucho menos. Es por eso que, tras ver las imágenes en las que podíamos ver cómo los compañeros no habían querido compartir sus recompensas tanto con ella como con Claudia, la ganadora volvió a dirigirse a José Manuel Soto.

«¿Tú eres la persona que yo conocí en Supervivientes?», preguntó. Lejos de que todo quede ahí, la murciana fue mucho más allá: «¿No he parado de comer, de verdad me estás diciendo eso?». Lejos de retractarse, el cantante mantuvo su postura. Es más, no tuvo reparos a la hora de hacer el siguiente comentario: «No he hecho otra cosa que veros comer a vosotras».

Lo que es un hecho es que, a pesar de haber vivido una aventura verdaderamente extrema como es Supervivientes, no ha sido suficiente para que Maica y Claudia hayan calado hondo en los corazones de la gran mayoría de sus compañeros. Hasta tal punto que, cuando la ganadora entró en el plató para enfrentarse a esas cuentas pendientes, muy pocos ex participantes se acercaron a saludarla.