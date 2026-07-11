Una emprendedora de EE.UU. construyó con 15 años un generador de energía a partir de corrientes marinas que cuesta 11 euros

Ser un genio de la ciencia no está reñido con ser joven. Por ejemplo, una joven de 16 años de Argentina construyó un robot rescatista. De hecho hay casos más extremeños, como en en Estados Unidos (EE.UU.) donde una estudiante de 15 años creó un generador de energía limpia con un prototipo de menos de 11 euros.

La pequeña inventora fue Hannah Herbst, que construyó un generador capaz de aprovechar el movimiento del agua para producir electricidad. La herramienta fue reconocida en el Discovery Education 3M Young Scientist Challenge.

Por supuesto, el dispositivo, llamado BEACON, no es una central eléctrica disponible para instalar en las casas, pero es una demostración de cómo las corrientes marinas pueden convertirse en una fuente accesible de energía.

Una niña de 15 años construyó un generador de energía con menos de 11 euros

El reto de la joven Hannah Herbst era usar el movimiento constante del agua para hacer girar una hélice y transformar esa energía mecánica en electricidad. Pero lo mejor es el precio con el que lo consiguió.

El prototipo costó aproximadamente 12 dólares, algo menos de 11 euros, y se construyó con materiales simples y parcialmente reciclados. Por ejemplo, una hélice impresa en 3D, una polea colocada dentro de un tubo de PVC y un pequeño generador hidroeléctrico.

La estudiante bautizó el proyecto como BEACON, las siglas en inglés de Bringing Electricity Access to Countries Through Ocean Energy. La mejor forma de traducirlo al español sería «Llevar electricidad a través de la energía oceánica».

Quién podría aprovecharse del prototipo de energía oceánica de una adolescente de 15 años

Donde mejor podría funcionar este invento es en los pueblos de costa y rurales, ya que tienen acceso fácil al mar y son sitios donde la red eléctrica no llega con facilidad.

Justamente es en estos sitios donde una solución barata y fácil de montar tendría más sentido, pero todavía es complicado pensar en que esta tecnología se pueda implementar a gran escala.

Eso sí, n las primeras pruebas realizadas en el Intracoastal Waterway de Boca Ratón, en Florida, el sistema logró generar suficiente energía para encender luces LED.

Cómo funciona BEACON con corrientes marinas y materiales reciclados

El funcionamiento del dispositivo depende de que la corriente del agua mueva la hélice. Esa rotación se transmite mediante una polea y el pequeño generador convierte el movimiento en electricidad.

Eso es una ventaja frente a otros proyectos, ya que las grandes instalaciones de energía marina necesitan turbinas complejas e inversiones enormes. A escala reducida, BEACON puede llegar al mismo punto pero abaratando costes.

En todo el caso el objetivo de Hannah Herbst, con sólo 15 años, no era rivalizar contra los parques eólicos marinos ni con las plantas eólicas convencionales. Lo que buscaba era demostrar que un diseño básico podía aprovechar los recursos naturales.

A futuro la meta es crear una versión más avanzada para cargar baterías o para apoyar sistemas de desalinización de agua en zonas marítimas. Aun así, de momento eso sólo es una posibilidad lejana, ya que hay que validar el proyecto a gran escala.