Países Bajos testea con éxito el cambio de carril en su hyperloop y podría dejar Madrid-Sevilla a 40 minutos si España apostara por él

La empresa neerlandesa Hardt Hyperloop completó en septiembre de 2025 el primer test exitoso de cambio de carril con tecnología de levitación magnética en el European Hyperloop Center de Veendam, Países Bajos. La cápsula alcanzó 85 km/h en una pista de 420 metros, superando el umbral de diseño previsto de 80 km/h.

El test demostró que una cápsula puede cambiar de ramal sin necesidad de partes móviles en la infraestructura, uno de los desafíos técnicos más relevantes para que el hyperloop funcione como sistema en red. Según el comunicado oficial de Hardt Hyperloop, la secuencia incluyó 140 metros de aceleración, 155 metros de maniobra de cambio de carril y 100 metros de frenado.

¿Qué ha logrado el test de cambio de carril de Hardt Hyperloop en Países Bajos?

El aspecto más significativo del ensayo fue la validación de un sistema de desvío sin elementos mecánicos en la vía. En los ferrocarriles convencionales, los cambios de carril requieren agujas o desvíos físicos que representan puntos de fallo y mantenimiento.

El hyperloop de Hardt resuelve ese problema desde el vehículo, no desde la infraestructura, lo que permite redes con múltiples destinos sin aumentar la complejidad de la vía fija.

El resultado eleva la fiabilidad del sistema y su capacidad para escalar a redes nacionales o continentales. Hasta la fecha de la prueba, el equipo acumulaba más de 750 misiones desde el primer ensayo exitoso un año antes. El director ejecutivo de Hardt Hyperloop, Roel van de Pas, señaló que pasar «de diseños teóricos a sistemas del mundo real» representa un acelerador para la futura implementación comercial.

El vehículo incorporó mejoras respecto a versiones anteriores. El bogie (el conjunto de levitadores bajo la cápsula) redujo su peso un 45 % y aumentó su empuje un 50 %, integrando los sistemas de guía y propulsión magnética en una sola unidad.

¿Qué significaría el hyperloop para España, si se adoptara la tecnología?

La velocidad proyectada para operación comercial es de 700 km/h, según los datos de Hardt Hyperloop, que no identifica barreras técnicas para escalar desde los 85 km/h del test actual hasta esa cifra. A esa velocidad, los tiempos de trayecto entre ciudades españolas cambiarían de forma sustancial.

La distancia entre Madrid y Sevilla es de 471 kilómetros. A 700 km/h, el recorrido tomaría unos 40 minutos, frente a las 2 horas y 30 minutos del AVE actual.

Por otro lado, el trayecto Madrid-Barcelona, de 621 kilómetros, quedaría en aproximadamente 53 minutos. Madrid-Valencia, con 392 kilómetros, estaría a unos 34 minutos.

De hecho, la geografía de la España interior ofrece condiciones favorables para este tipo de infraestructura. La Meseta castellana es un terreno llano con pocos obstáculos naturales, lo que reduce los costes de excavación respecto a tramos con relieve montañoso. La red radial de corredores de alta velocidad ya existente establece además un trazado de referencia para un sistema hyperloop.

¿Dónde está el proyecto en 2025 y cuánto falta para uso comercial?

El test de Veendam confirmó que el cambio de carril es viable, pero la distancia entre los 85 km/h del laboratorio y los 700 km/h comerciales sigue siendo la principal incógnita del calendario. Hardt Hyperloop opera en el European Hyperloop Center, una instalación de pruebas de 420 metros que permite validar componentes, pero no velocidades de crucero.

La escalada de velocidad requiere pistas más largas y la integración de los sistemas en condiciones de vacío dentro del tubo. La empresa no ha fijado fecha para el inicio de una línea comercial.