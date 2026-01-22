China destroza el récord mundial: prueba un tren futurista y logran acelerarlo de 0 a 700 km/h en 2 segundos

La ingeniería asiática vuelve a sacudir el mundo con un avance que parece desafiar las leyes de la física. En el sector ferroviario, China acaba de marcar un antes y un después en la historia mediante una prueba que consolida su posición ganadora en la tecnología de levitación magnética. Este hito no solo representa una mejora incremental, sino un salto cualitativo en la capacidad de control y potencia de los sistemas terrestres.

El desarrollo se centra en una aceleración sacada de un libro de ciencia ficción, diseñada para romper todas las barreras de velocidad conocidas. Gracias a este avance, cualquier distancia dejaría de ser un problema gracias a la implementación de tecnologías superconductoras de vanguardia.

China logra acelerar 700 km/h en 2 segundos con un tren hiperveloz

Investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa en China han conseguido propulsar un vehículo de 1,1 toneladas a una velocidad vertiginosa que supera cualquier registro anterior en su categoría. En una pista de pruebas específica de 400 metros, el prototipo logró pasar de 0 a 700 km/h en tan solo 2 segundos, para luego realizar una frenada segura en una distancia reducida.

Este hecho constituye un récord mundial absoluto para los sistemas de maglev eléctrico superconductores (es decir, medios de transporte de levitación magnética). Tal como detalla un artículo de Interesting Engineering, las imágenes emitidas por el gobierno chino mostraron cómo el vehículo se convertía en un fantasma borroso debido a la inmensa potencia liberada. La prueba demostró una gestión precisa de fuerzas electromagnéticas descomunales tanto en la fase de arranque como en la de frenado.

Según datos aportados por el portal gestionado por el Centro de Información de Internet de China, este avance es fruto de una década de trabajo ininterrumpido. El equipo científico chino tuvo que resolver desafíos técnicos complejos relacionados con la guía de suspensión eléctrica y el almacenamiento de energía de alta potencia transitoria.

No obstante, la fiabilidad mostrada por el sistema sugiere que la tecnología está lista para dar el siguiente paso hacia aplicaciones prácticas y comerciales en un futuro no muy lejano.

¿Cómo cambiaría este avance el futuro del transporte masivo?

Este bombazo no se centra solo en mover pasajeros a velocidades extremas en tubos de vacío, concepto conocido popularmente como hyperloop. Los responsables del proyecto chino señalan que el mismo principio de aceleración electromagnética posee aplicaciones críticas fuera de las vías ferroviarias.

Esta fuerza de empuje inicial podría asistir lanzamientos de cohetes y despegues de aeronaves para reducir el consumo de combustible en la fase más crítica del vuelo.

Los sistemas terrestres basados en esta innovación permitirán simular condiciones de velocidad extrema para pruebas aeroespaciales. Li Jie, profesor de la institución y figura clave del proyecto, declaró ante los medios locales que «este éxito acelerará el proceso de investigación y desarrollo del transporte maglev de ultra alta velocidad en el país».

Además, este tipo de tecnología superconductora resulta ideal para entornos de bajo vacío, donde la resistencia del aire es mínima. Con una línea experimental de 2 kilómetros aprobada en Datong y un objetivo de diseño a largo plazo de 1.000 km/h, China podría establecer un nuevo estándar en la conectividad terrestre.

El camino hacia la supremacía china de los trenes de ultra alta velocidad

El trabajo en sistemas maglev abarca ya varias décadas de desarrollo estratégico. La misma universidad responsable de este récord mundial desarrolló hace treinta años el primer tren maglev tripulado del país.

En enero de este mismo año, el equipo ya había logrado otro hito sin precedentes: una velocidad punta de 648 km/h en la misma línea de pruebas, pero el salto actual hasta los 700 km/h demuestra una curva de aprendizaje exponencial.