La arqueología celebra un hito histórico: hallan una mítica trompeta de guerra celta en un estado fuera de lo común

En el condado inglés de Norfolk, un equipo de especialistas ha recuperado un carnyx, la emblemática trompeta de guerra celta, en un estado de conservación extraordinario.

Se trata del ejemplar más completo hallado hasta la fecha y aporta información inédita sobre la cultura militar y ritual de la Edad del Hierro.

Descubren en Reino Unido un carnyx celta casi completo de más de 2.000 años

El hallazgo se produjo durante excavaciones arqueológicas preventivas previas a un proyecto urbanístico cerca de Thetford, una zona con un importante pasado histórico.

Según detalla National Geographic, el instrumento conserva prácticamente toda su estructura: un largo tubo vertical de bronce, la boquilla y la campana final, diseñada para amplificar el sonido por encima de los guerreros.

El carnyx fue elaborado con finas láminas metálicas, una técnica que evidencia un alto nivel de especialización artesanal. A pesar de la fragilidad del material, el objeto ha permanecido enterrado durante siglos sin colapsar, algo extremadamente poco habitual.

Los investigadores destacan que este grado de integridad permitirá estudiar su funcionamiento acústico con una precisión nunca antes alcanzada.

El tesoro arqueológico de Norfolk incluye estandartes y piezas de escudos celtas

El cuerno de guerra no apareció solo. Junto a él, los arqueólogos localizaron un conjunto de objetos de gran valor simbólico, entre los que sobresale un estandarte de bronce con forma de cabeza de jabalí, además de varias piezas metálicas pertenecientes a escudos de combate.

De acuerdo con Euronews, la disposición de los elementos indica que no fueron abandonados accidentalmente. Los expertos interpretan el conjunto como una deposición ritual intencionada, posiblemente realizada tras un conflicto armado o como ofrenda ceremonial.

El jabalí, estaba asociado a la protección, la agresividad y la fuerza en batalla, lo que refuerza el carácter simbólico del hallazgo.

El carnyx celta: el instrumento de guerra que aterrorizó a los ejércitos romanos

El carnyx era una herramienta clave de guerra psicológica. Su sonido como estridente y perturbador estaba diseñado para intimidar al enemigo y coordinar los movimientos de las tropas.

Su campana, a menudo decorada con formas animales, se elevaba sobre el campo de batalla para proyectar el sonido a larga distancia. La ubicación del descubrimiento resulta especialmente relevante. Norfolk formaba parte del territorio de los icenos, la tribu liderada por la reina Boudica que encabezó una de las rebeliones más importantes contra el Imperio romano en el año 60 d. C.

Según especialistas citados por Euronews, este carnyx permitirá reconstruir el paisaje sonoro de aquellos enfrentamientos históricos.

Conservación de la trompeta de guerra celta y decisión legal sobre su futuro en museos británicos

Debido a su extrema fragilidad, el conjunto fue extraído en un bloque de tierra para evitar daños estructurales. Actualmente, se somete a procesos de escaneo y estabilización en laboratorios especializados.

El Servicio de Museos de Norfolk ha señalado que el estudio del hallazgo será clave para comprender por qué estos objetos fueron enterrados deliberadamente.

El tesoro ha sido notificado conforme a la Ley del Tesoro británica de 1996, y su estatus legal se resolverá en los próximos meses. Esta decisión determinará su futura custodia y exhibición pública, asegurando la conservación de uno de los testimonios más excepcionales de la cultura celta en Europa.