Colosal hallazgo arqueológico: excavan en una villa medieval y encuentran un enorme sótano abovedado de 100 m2

Cuando se trata de la historia, la tierra nunca deja de sorprender. Esta vez, el viaje nos lleva a Alemania, a Lichtenau, una pequeña ciudad medieval del distrito de Paderborn, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, donde una excavación rutinaria terminó desvelando un hallazgo inesperado.

Bajo el casco antiguo, un grupo de arqueólogos se encontró con un sótano abovedado de dimensiones descomunales. Más de 100 metros cuadrados ocultos durante siglos que recuerdan que el pasado sigue ahí, escondido bajo nuestros pies.

Arqueólogos descubren un sótano monumental en una villa medieval

Según el comunicado oficial del Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), el hallazgo se produjo durante la primera excavación de cierta envergadura en el casco antiguo de Lichtenau, una ciudad fundada en torno a 1321. Los trabajos se desarrollaron al sur de la Lange Straße, la calle principal de la ciudad desde la Edad Media.

A escasos metros del antiguo castillo y de un granero decimatorio, los arqueólogos documentaron un sótano de unos 10 metros por 10,5. Las dimensiones apuntan a un edificio de entidad. Los muros de piedra, levantados con mampostería sólida, sostienen bóvedas de cañón que dividían el espacio en dos grandes áreas interiores.

El estado de conservación llama la atención. A pesar de incendios, reconstrucciones y siglos de uso urbano en superficie, la estructura se ha mantenido casi intacta bajo el pavimento. Aparecieron dos lucernarios en el lado sur, una pequeña hornacina junto al acceso para apoyar una lámpara y los restos de una escalera de caracol que conectaba directamente con el edificio superior.

En el muro oeste, un arco de puerta cegado sugiere la existencia de otro espacio subterráneo perdido. Detalles como este indican que el conjunto fue más amplio de lo que se conserva actualmente.

El comunicado recuerda además que este hallazgo se suma a otros restos documentados en el casco antiguo de Lichtenau, como estructuras vinculadas al castillo, antiguas edificaciones junto a la Lange Straße y niveles de ocupación temprana relacionados con la fundación de la ciudad en el siglo XIV.

Por qué este hallazgo arqueológico cambia lo que se sabía de la villa medieval de Lichtenau

El LWL explica que este sótano no encaja con la idea de un almacén doméstico corriente. Su tamaño y su ubicación, en plena calle principal y junto al castillo, apuntan a un uso vinculado al poder económico de la ciudad medieval.

El director de arqueología en Bielefeld, Sven Spiong, plantea varias hipótesis abiertas. Una de ellas apunta a la residencia de un burgués acomodado, con capacidad para almacenar grandes cantidades de bienes. Otra posibilidad lo relaciona con la cercana granero decimatorio, donde se guardaban tributos en especie bajo la protección del castillo.

La estructura presenta varias fases de construcción, lo que indica un uso prolongado y adaptaciones a lo largo del tiempo. Este dato resulta clave para entender cómo evolucionaron los edificios y las funciones urbanas en la Lichtenau medieval.

El hallazgo obliga a revisar el mapa histórico de la ciudad. Bajo calles aparentemente bien conocidas se escondía una arquitectura compleja que nunca había sido documentada. Por ahora, parte del sótano quedará protegido bajo una nueva edificación, a la espera de futuras investigaciones.