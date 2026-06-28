Omar Montes estalla contra Rocío Muñoz y se querella por 500.000 €: CNI, embarazo y una entrevista que le puede salir cara

La historia entre Rocío Muñoz y Omar Montes ha dado un nuevo giro y abandona definitivamente el terreno televisivo para entrar en los juzgados. La esteticista y empresaria ha interpuesto una querella contra el cantante, en un conflicto que se arrastra desde su polémica aparición en televisión y que ahora escala al plano judicial con una reclamación de 500.000 euros por presunto daño al honor.

El origen de esta historia se remonta a su paso por el programa ¡De Viernes!, donde Rocío decidió dar su versión sobre la relación que mantuvo con el artista. Según explicó, ambos se conocieron a través de un amigo en común vinculado al sector de la estética, ya que ella estaba interesada en adquirir una máquina para su negocio. Lo que comenzó como un contacto profesional, aseguró, terminó derivando en un vínculo personal.

La supuesta relación entre Rocío Muñoz Martín y Omar Montes

Durante su intervención televisiva, Rocío relató que en aquel momento ambos mantenían relaciones sentimentales con otras personas. Sin embargo, tras su ruptura, afirmó que la situación cambió. Según su versión, Omar Montes habría reaccionado con una frase que marcó un punto de inflexión en su relación: «Ahora puedo hacerte mía». Un comentario que, siempre según su testimonio, reflejaba el inicio de un acercamiento más personal entre ambos.

En ese mismo relato televisivo, la empresaria fue más allá y añadió detalles especialmente delicados sobre lo ocurrido después. Rocío aseguró que llegó a vivir situaciones de gran presión en torno a su embarazo y que incluso habría recibido mensajes de extrema gravedad. Según explicó, una persona habría acudido a su clínica identificándose como agente del CNI y le habría transmitido advertencias relacionadas con su situación personal. Esto último tuvo reacción por parte de Omar Montes y le lanzó un dardo con la frase de: «Cuerpo Nacional de Inteligencia la Justa».

Una querella de 500.000 euros

Estas declaraciones, que generaron un gran impacto mediático en su momento, forman parte ahora del núcleo del conflicto judicial. Según ha adelantado Informalia, la querella presentada por la defensa de Omar Montes se basa en las manifestaciones realizadas en televisión, incluyendo la difusión de mensajes privados, y sostiene que todo ello habría provocado un perjuicio directo a su reputación, imagen pública y trayectoria profesional.

El escrito legal reclama una indemnización de 500.000 euros por daños y perjuicios, al considerar que las declaraciones públicas de la esteticista habrían afectado gravemente al honor del artista.

Mientras el proceso avanza en los tribunales, Rocío Muñoz ha vuelto a situarse en el centro de la atención mediática tras publicar en sus redes sociales una imagen de una ecografía. Junto a la fotografía, la empresaria lanzó un mensaje dirigido al entorno del cantante: «Aunque tu papá OM se haga el duro de cara al público, los que lo conocen bien me cuentan que se muere de ganas por verte».

La familia de Omar Montes, perjudicada

Por su parte, Omar Montes no se ha pronunciado públicamente sobre la querella ni sobre las últimas publicaciones de la empresaria. Eso sí, hace escasas horas publicaba un storie en Instagram con una imagen de su abuela ingresada y el texto de: «Esto es lo que se está generando a mi familia y ojalá la justicia en este país fuera más rápida. Yo puedo soportar todas las mentiras que queráis decir en el tele para ganar audiencia, pero dejar a mi familia en paz».

La situación entre ambos sigue marcada por la tensión y por versiones completamente enfrentadas. Con la vía judicial ya abierta, la historia entra en una nueva fase en la que se mezclan televisión, redes sociales y tribunales, y en la que todavía quedan muchas incógnitas por resolver.

De momento, la gran pregunta sigue en el aire: ¿hasta dónde llegará esta batalla entre Rocío Muñoz y Omar Montes y qué peso tendrán finalmente estas declaraciones en los tribunales?