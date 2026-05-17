Así es por dentro la mansión de Omar Montes a las afueras de Madrid: casi 2.000 m2, piscina y zona fitness

La vida de Omar Montes ha cambiado radicalmente en apenas unos años. El artista madrileño, que comenzó su carrera musical desde el barrio de Carabanchel y ha acabado convirtiéndose en uno de los rostros más populares de nuestro país. Buena parte de esa evolución queda reflejada en la espectacular vivienda en la que reside actualmente, una exclusiva mansión situada a las afueras de Madrid.

Aunque el cantante ya había conseguido notoriedad dentro del mundo de la música urbana, fue su mediática relación con Isa Pantoja la que terminó impulsando definitivamente su popularidad a nivel nacional. Aquel romance le abrió las puertas de numerosos programas de televisión y terminó llevándolo hasta Supervivientes, concurso que ganó en 2019 y que marcó un antes y un después en su carrera.

Desde entonces, Omar Montes ha conseguido consolidarse como uno de los artistas más escuchados del país, compaginando conciertos, colaboraciones musicales y proyectos televisivos.

Ese crecimiento profesional se ha traducido también en importantes inversiones personales. Lejos ya del ritmo frenético y la exposición constante de su barrio natal, el cantante encontró en la exclusiva urbanización de Montepríncipe el lugar ideal para establecer su residencia. Situada en una de las zonas más privilegiadas y tranquilas de las afueras de Madrid, la propiedad combina amplitud, diseño contemporáneo y espacios pensados tanto para el descanso como para el entretenimiento.

Una mansión de 4 millones

La mansión destaca especialmente por sus dimensiones. La propiedad cuenta con cerca de 2.000 metros cuadrados y está valorada en más de cuatro millones de euros, una cifra que refleja el nivel de exclusividad de una vivienda concebida para ofrecer privacidad absoluta y todas las comodidades posibles.

La vivienda está distribuida en dos plantas principales de aproximadamente 160 metros cuadrados cada una, una estructura que permite una distribución cómoda y funcional de todas las estancias. El resultado es un hogar amplio y luminoso donde predominan los espacios abiertos y la conexión visual entre las diferentes zonas comunes.

Uno de los puntos más destacados del interior es el salón principal, concebido como el auténtico corazón de la casa. La estancia se caracteriza por su amplitud y por la gran entrada de luz natural, favorecida por enormes ventanales que conectan directamente con el jardín exterior. El salón se comunica de forma fluida con el comedor y la cocina, creando una sensación de continuidad que potencia todavía más la amplitud de la vivienda.

Parte de estos espacios pudieron verse gracias a la visita que realizó la influencer Violeta Mangriñán, amiga cercana del cantante. A través de las imágenes compartidas, se pudo apreciar una decoración basada en tonos neutros y una línea estética moderna donde destacan elementos de inspiración nórdica.

Los rincones más especiales

Más allá de las zonas comunes, la mansión dispone de numerosos espacios dedicados al ocio y la vida personal del artista. Parte de estos rincones pudieron verse también en el programa de TVE Los Iglesias, hermanos a la obra, en el que Omar Montes participó como uno de los invitados. Gracias a esa aparición televisiva, el público pudo descubrir algunas de las áreas más exclusivas de la propiedad.

Entre ellas destacan un amplio vestidor de lujo, varias salas destinadas al entretenimiento, un sótano acondicionado y un gran garaje integrado dentro de la vivienda. Cada espacio ha sido diseñado con una clara intención funcional, pero sin renunciar a materiales de calidad y acabados sofisticados. La combinación entre estética moderna y ambientes acogedores se mantiene en toda la casa, donde predominan los tonos claros, las superficies limpias y una decoración contemporánea muy cuidada.

Sin embargo, si hay una zona que verdaderamente marca la diferencia en esta propiedad es el jardín. La parcela dispone de cerca de 1.700 metros cuadrados dedicados completamente al espacio al aire libre, convertido en uno de los principales refugios del cantante para desconectar de la exposición pública y disfrutar de reuniones familiares o encuentros con amigos.

Piscina, solárium y un gran jardín

Dentro de la zona exterior, uno de los espacios más llamativos es el gran porche cubierto, acondicionado como una auténtica sala de estar al aire libre. El suelo de piedra delimita claramente esta área del resto del jardín y permite crear un ambiente mucho más elegante y funcional.

La amplitud del jardín también permite celebrar barbacoas y encuentros sociales con total comodidad. El césped ocupa buena parte de la parcela y se convierte en un espacio multifuncional donde el cantante puede disfrutar tanto de momentos de descanso como de reuniones más numerosas.

Al fondo del jardín se encuentra otro de los grandes protagonistas de la propiedad: la piscina. De forma rectangular y grandes dimensiones, esta zona acuática recuerda por tamaño y estructura a las piscinas olímpicas. Construida en piedra y rodeada de baldosas antideslizantes, la piscina se integra perfectamente dentro del diseño exterior de la vivienda y se convierte en uno de los lugares más utilizados durante el verano madrileño.

Junto a ella se sitúa el solárium, una zona especialmente acondicionada para el descanso y la desconexión. Tumbonas premium, hamacas y mobiliario exterior completan un espacio pensado para disfrutar del sol y del clima de Madrid con la máxima comodidad.

Todo lo que hemos contado refleja el estilo de vida que Omar Montes ha construido tras años de éxito profesional: una combinación de lujo discreto, tranquilidad y espacios pensados para compartir tiempo con su entorno más cercano.