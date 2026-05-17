Marta Ortega y Jorge de Habsburgo (sin la infanta Elena) se pasean por la hípica en Madrid

Este fin de semana Madrid ha estado dividido entre San Isidro y los fanáticos de la hípica. Mientras unos disfrutaban de la pradera, claveles y chulapos, la alta sociedad se reunía para disfrutar del mundo ecuestre y de un arte a caballo representado por figuras internacionales de referencia. Ayer, Madrid puso las miras en el Club de Campo Villa de Madrid y en el Longines Global Champions Tour. En una competición con algunos de los mejores jinetes y amazonas del ranking internacional, desde Marta Ortega Pérez hasta María Pombo o Mar Saura, la alta sociedad volvió a darse cita y esto fue lo que pasó.

Mientras las cámaras observaban cada movimiento, las mesas VIP y los jardines se llenaban de caras conocidas. Como cada año, los palcos volvieron a reunir a sus habituales, aunque también hubo ausencias muy comentadas, como la del magnate Amancio Ortega o Cayetano Martínez de Irujo. Eso sí, queda claro que se trata de uno de los eventos más exclusivos y señalados de la primavera madrileña, una cita capaz de unir la influencia de las redes sociales con los negocios, la aristocracia y el lujo silencioso. Además, los asistentes pudieron disfrutar de una propuesta gastronómica de la mano de Marqués de Riscal y una experiencia culinaria firmada por Íñigo Urrechu junto a U-Zalacaín.

Entre los primeros en llegar se encontraban María Pombo y Pablo Castellano, que quisieron convertir la jornada en un auténtico plan familiar y apostaron por un estilismo relajado y sin excesivas complicaciones. Aunque no ocuparon las mesas VIP, sí decidieron disfrutar de la oferta gastronómica de las food trucks y mezclarse con el ambiente del evento. Últimamente, la pareja está viajando con frecuencia a Miami y muchos ya se preguntan si, en un futuro, la ciudad estadounidense terminará teniendo todavía más peso en su vida.

Otra de las habituales fue Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex y una de las empresarias más observadas del panorama nacional. Como es habitual, acudió a la cita junto a su marido, Carlos Torretta, y, en esta ocasión, también con el padre de él, Carlos Torretta. La familia siguió la competición desde una de las zonas VIP del recinto, algo bastante habitual en ellos. Eso sí, este año lo hicieron con la sonada ausencia de Amancio Ortega, que acaba de cumplir 90 años.

Este fin de semana también hemos visto cómo algunos viejos afectos parecen revivir. Y eso es precisamente lo que muchos comentaban sobre la infanta Elena y el actual embajador de Hungría, Jorge de Habsburgo-Lorena. Mientras el pasado 15 de mayo, día de San Isidro, se les veía especialmente cómplices en los toros, el diplomático acudió ahora junto a su hijo a la cita ecuestre. No hay que olvidar que, antes de casarse con Jaime de Marichalar, la hija de Juan Carlos I tuvo un acercamiento con el aristócrata, que además era uno de los favoritos de la reina Sofía. Finalmente, el destino terminó llevándola por otro camino. Aunque muchos esperaban volver a verles juntos en esta ocasión, la infanta decidió viajar a Sangenjo junto al rey emérito, que continúa generando preocupación por su delicado estado de salud.

Otro de los momentos más emotivos de la tarde fue el reconocimiento a Luis Astolfi. El jinete recibió uno de los homenajes más destacados de su carrera en plena lucha contra la ELA. Su debut olímpico llegó en Los Ángeles 1984, con apenas 25 años, y aquellos Juegos marcaron un antes y un después en su trayectoria deportiva. Después de varios homenajes en los últimos meses, ayer recibió la medalla de oro de la Real Federación Hípica Española.

La reconocida modelo y empresaria Mar Saura tampoco faltó al Longines Global Champions Tour y lo hizo acompañada de su marido, Javier Revuelta, jinete de concurso completo y presidente de la Real Federación Hípica Española desde 2005. La pareja celebró en 2025 sus 20 años de matrimonio y la complicidad entre ambos sigue más viva que nunca. La presentadora, que cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la crónica social, parece centrada ahora en disfrutar de esta nueva etapa. Como ella misma confesó en una entrevista para ELLE: «Es muy liberador querer dejar de encajar».