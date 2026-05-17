La nueva película de Star Wars traicionará la esencia de la saga: nada será igual en la galaxia muy, muy lejana

Disney está tratando de mantener a flote dos de sus propiedades intelectuales más lucrativas. Una es el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), para el que ya ha activado toda una maquinaria de concentración de estrellas y superhéroes en Vengadores: Doomsday. La otra, en cambio, jugará una estrategia contraria: la nueva película de Star Wars romperá con la tradición y no intentará recuperar a ninguno de sus legendarios personajes originales. 50 años después de la cinta primigenia, Starfighter no tendrá una historia que gire alrededor del árbol genealógico de los Skywalker.

En realidad, sabemos muy poco de Starfighter. Los dos datos más relevantes son la innegable presencia de la que es su estrella principal, Ryan Gosling, y que el director Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) es el hombre encargado de liderar esta bifurcación en la Fuerza. Pero sí es bien sabido cómo, a diferencia de la anterior trilogía, la nueva película de Star Wars no dependerá de aquellos roles cuya existencia marcó el mito fundacional de la creativa mente de George Lucas.

Una nueva esperanza (1977), El imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983) nos narraron el recorrido del héroe de Luke Skywalker. La amenaza fantasma (1999), El ataque de los clones (2002) y La venganza de los Sith (2005) versaron sobre la construcción del villano, el padre de Luke, Anakin Skywalker. Una década después, parecía que la siguiente generación de acólitos de la IP podría disfrutar de una historia algo diferente a través de otra trilogía de caracteres inéditos. Sin embargo, El despertar de la Fuerza (2015) resultó ser una copia de esquema exacta del primer largometraje, con un villano que era el sobrino de Luke y la aparición de este como salvador y la de su hermana, Leia Organa. Con la nueva película de Star Wars, ese legado se romperá, marcando un devenir hasta ahora arcano para la saga.

La nueva película de Star Wars romperá los moldes

El rupturismo con el apellido Skywalker es más arriesgado de lo que en un principio podríamos pensar. Aunque la franquicia ha tenido casos de éxito en el mundo de las series, como The Mandalorian o Andor, nunca una nueva película de Star Wars había explorado un territorio ajeno a la vinculación emocional de una comunidad de fans que vive por y para la reaparición nostálgica de sus jedi favoritos.

Lucasfilm ha compartido que Starfighter tendrá lugar un lustro tras los acontecimientos de El ascenso de Skywalker. Es decir, el gobierno y la estabilidad de la galaxia están en un momento de plena reconstrucción social y política. Según los principales informes, el argumento de la cinta se centraría en un piloto solitario (Gosling) que estaría encargado de custodiar a un joven sensible a la Fuerza. Sin personajes conocidos y a falta de llevarnos una sorpresa con la ascendencia de este incipiente jedi, el trabajo de Levy será un salto al vacío que se apoyará de lleno en la esencia aventurera de la licencia y en su elenco estelar.

El joven sensible a la Fuerza estará interpretado por Flynn Gray (Miércoles) y en el casting secundario encontraremos nombres como el de Amy Adams (La llegada), Matt Smith (La casa del dragón), Mia Goth (Frankenstein) y Aaron Pierre (Lanterns), entre otros. Ryan Golsing ha demostrado recientemente ser un filón para el género de la ciencia ficción y las aventuras espaciales tras el éxito en la taquilla de Proyecto Salvación.

El guion corre a cargo de Jonathan Tropper (Vicios ocultos) y en la banda sonora no tendremos a John Williams, sino que el encargado de esta será Thomas Newman (Cadena perpetua).

¿Cuándo se estrena?

Star Wars: Starfighter llegará a los cines el 28 de mayo de 2027.