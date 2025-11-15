El director de la nueva película de Star Wars lo confirma: «Intenta ofrecer a los fans algo nuevo»

Disney y Lucasfilm no tienen ninguna prisa con el desarrollo de la nueva película de Star Wars. Porque aunque The Mandalorian & Grogu vaya a dar el salto a los cines el próximo 2026, la cinta que en realidad los fans esperan con más expectación es Star Wars: Starfighter. Entre otras cosas porque su proyección supondrá toda una nueva narrativa de personajes que desconocemos, liderados por una estrella a la altura de Ryan Gosling. Sin embargo y a pesar de que se ha vendido como una especie de seguimiento de la anterior trilogía, ahora su director Shawn Levy ha expresado que en realidad, la historia intentará ofrecer «algo nuevo».

Tras brillas en la taquilla mundial con Deadpool y Lobezno, Shawn Levy ha agarrado con fuerza las riendas de otra propiedad intelectual de la casa del ratón. El canadiense se encuentra en estos instantes promocionando la última temporada de Stranger Things y claro está, dados sus galones en el futuro de la saga creada por George Lucas, resulta imposible pensar que no se le va a preguntar por la galaxia muy, muy lejana en las entrevistas. Por el momento, lo que sabemos de Starfighter más allá de la presencia de Gosling es que cronológicamente tiene lugar cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, el infame cierre que J.J. Abrams profirió al arco de Rey y compañía. No obstante, esa distancia no quiere decir que vaya a existir ni mucho menos, una correlación de personajes y tramas sobre los siguientes héroes titulares. Junto al actor de Barbie, el elenco se conforma con Flyn Gray (Miércoles), Amy Adams (La llegada), Matt Smith (Última noche en el Soho), Mia Goth (X), Simon Bird (Such Brave Girls) y Aaron Pierre (El ferrocarril subterráneo), entre otros.

La nueva película de Star Wars ofrecerá algo diferente

Charlando con Collider, Levy fue muy sincero sobre cómo encajará la nueva película de Star Wars en la franquicia. Parece que en Lucasfilm ya no buscan un largo desempeño ni largas trilogías que no logren tener una coherencia digna de la IP. Es una época de riesgo y la narración necesita recuperar ese espíritu aventurero perdido.

Así describía Levy la esencia de Star Wars: Starfighter: «Bueno, para empezar, es diferente porque es una aventura completamente nueva, sin secuelas ni precuelas. Son personajes nuevos, es una línea temporal nueva. Hereda temas clásicos, pero realmente intenta ofrecer a los fans de Star Wars-y al público en general-algo fresco, algo nuevo. Y con un espíritu lúdico y una aventura conmovedora, con momentos de auténtica ligereza que, francamente, Una Nueva Esperanza ya tenía de una forma revolucionaria».

«Hay amor por lo que vino antes»

Hablando con el periodista Steve Weintraub, Levy entró a valorar como había sido la rutina y la sensación de afrontar y liderar una mitología tan relevante para la cultura cinematográfica:

«Intentamos que ese tono sea nuestra guía cada día. Mi equipo, mi director de fotografía, Claudio Miranda, Gosling es mi principal colaborador en el papel protagonista. Sin duda, ha sido un sueño hecho realidad. Mi yo de 10 años está conmigo en el set todos los días. De hecho, esta noche tomará un vuelo para volver al set y seguir rodando el líneas. Es una oportunidad tremendamente estimulante porque Lucasfilm me ha animado muchísimo a hacer algo nuevo. No hay presión para ser repetitivo ni estar limitado por la obligación de seguir lo anterior. Simplemente hay amor por lo que vino antes».

Star Wars: Starfighter está programada para estrenarse en cines el próximo 28 de mayo de 2027.