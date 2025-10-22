En Star Wars planeaban traer de vuelta a este potente villano: «Disney dijo que no»

La galaxia muy, muy lejana todavía vive tiempos convulsos. Algo completamente normal teniendo en cuenta el periodo de cambio que está atravesando la franquicia originalmente creada por George Lucas. En 2026, la marca llevará al cine la serie del Mandaloriano con The Mandalorian and Grogu, mientras que en 2027 tendremos el estreno de Starfighter. Un proyecto protagonizado por Ryan Gosling y cuya historia se desarrollará un lustro después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, la película final de la anterior trilogía. Dichos títulos recaudaron en conjunto más de 4.000 millones de dólares, pero desde la casa del ratón y Lucasfilm entendieron que su existencia a largo plazo, había terminado devaluando toda la propiedad intelectual. Por eso, la empresa dirigida por Bob Iger va con pies de plomo en lo que se refiere a volver a cualquier cosa relacionada con los personajes de Rey y compañía. Ahora, esos miedos se manifiestan en la reciente noticia del rechazo de Disney a una película de Star Wars sobre un villano tremendamente carismático: Kylo Ren.

Seguramente, desde el nacimiento de la saga a finales de los 70, la colección de películas impulsadas por el imaginario de Lucas nunca ha tenido en su casting a un actor de la talla de Adam Driver. El norteamericano dio vida al corrompido hijo de Han Solo y Leia Organa en la última trilogía y aunque el guion ni la evolución de su rol suponían una panacea creativa dentro de la IP, el dos veces nominado al Oscar encarnó en Star Wars a este villano con una gran disciplina y oficio. Muy a pesar de las propias ambiciones artísticas de Driver, quien desde entonces no ha vuelto a abordar ninguna superproducción de tal calado, prefiriendo asumir su presencia en perfiles autorales de la mano de cineastas como Michael Mann, Noah Baumbach, Leos Carax o Jim Jarmusch. Sin embargo, la estrella siempre ha sentido que el arco de su personaje todavía podía ofrecer un capítulo más. Pero en su intento de tener un filme propio, la dueña del estudio terminó cerrando cualquier posibilidad de traer de vuelta al oscuro Ben Solo.

Star Wars: un villano irregular

Si atendemos a la evolución en la última trilogía de Star Wars del villano, el resultado en realidad ejemplifica lo que en términos generales supuso el desempeño narrativo de aquellos tres largometrajes: una perpleja irregularidad prácticamente insalvable.

En Star Wars: El despertar de la Fuerza, Kylo Ren fue un antagonista que lucía como un niño malcriado y frustrado al no poder estar a la altura de su abuelo, Darth Vader. Los últimos Jedi le otorgó cierta autonomía y un explicación a su temible maldad. Por último, El ascenso de Skywalker supuso la redención (y sacrificio) final ayudando a que Rey venciese sobre un Emperador Palpatine al que Disney en aquel momento para sorpresa de todos, no le pareció tan mala idea resucitar. En cambio, cuando llegó la idea de volver a ver al personaje de Driver, en el estudio no terminaron de verlo nada claro.

Disney no quería una idea de autor

En una reciente entrevista con APnews, el propio Driver contó cómo existió una idea para llevar a la gran pantalla The Hunt for Ben Solo (en español, La caza de Ben Solo). Un nuevo capítulo que exploraría la redención en Star Wars desde el villano con un punto de vista más personal y de autor. Scott Z. Burns (Efectos secundarios) era el encargado del guion y el cineasta Steven Soderberg (Traffic) iba a dirigirla. A Lucasfilm en realidad, le encantó la idea y le encajaba todo. Desde el tono hasta el desarrollo propio del personaje. No obstante, Disney se negó en rotundo.

«Les presentamos el guion a Lucasfilm y lo entendieron todo: el tono, la intención, la historia. Pero Disney dijo que no. No veían forma de que Ben Solo siguiere vivo. Y punto», le revelaba el actor al medio.

Desde entonces, la compañía se ha mostrado muy reticente a volver a cualquiera de los personajes de la última trilogía. Incluso la película todavía sin titulo sobre Rey parece completamente paralizada y al borde de una constante cancelación.