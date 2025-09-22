Primer tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’: Star Wars lleva su mejor serie a las salas de cine

Hace algunos días, Disney y Lucasfilm nos sorprendían con las primeras imágenes de Ryan Gosling en el set de Starfighter. No obstante, en realidad el cosmos de Star Wars llegará antes al celuloide gracias a The Mandalorian & Grogu, la ficción que planeará cerrar la etapa narrativa del cazarrecompensas Din Djarin y el pequeño «Baby Yoda», tras tres temporadas repletas de aventuras. Ahora, todavía con más de medio año para su proyección en cines, el estudio ha publicado un primer avance repleto de acción y momentos épicos de este dúo histórico en la galaxia muy, muy lejana.

La llegada de la nave del mandaloriano y su diminuto compañero no es un tema baladí dentro de la herencia fílmica de George Lucas. Entre otras cosas, porque supone el primer título de la saga que llega al patio de butacas en seis años. Representando del mismo modo, una gran prueba de adaptación de la serie al formato cinematográfico, con el declive generado por una tercera temporada que no tuvo ni mucho menos, el impacto de sus dos anteriores rondas de episodios. The Mandalorian fue creada en 2019 por Jon Favreau, el director que ha asumido la dirección de la cinta. Desde entonces, sólo Andor ha logrado ganarse un cariño similar por parte del público y la crítica, después de varios estrenos de series que o han sido canceladas como The Acolyte o serán tan olvidadas como Tripulación perdida y Obi-Wan Kenobi. Por suerte, el primer tráiler de The Mandalorian and Grogu parece toda una declaración de intenciones que tiene como principal objetivo no defraudar a ningún fan.

Tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’

Disfruta del nuevo tráiler de #TheMandalorianAndGrogu. 22 de mayo de 2026 solo en cines. pic.twitter.com/XtaIuNPgoB — Star Wars España (@StarWarsSpain) September 22, 2025

El adelanto promocional de The Mandalorian and Grogu se presenta bastante fiel a la serie, viendo a los dos personajes vagar por el espacio, cumpliendo misiones y poniendo en apuros al Imperio. Lo que no cuadra del todo es que en el tráiler puede verse la Razor Crest. La nave original del protagonista que recordemos, fue destruida en la segunda temporada.

Aunque por supuesto, la principal novedad es la aparición de Sigourney Weaver como una oficial militar de la Nueva República. O eso pensamos al juzgar pos su indumentaria. Djarin y Grogu se verán inmersos en medio del conflicto entre la alianza rebelde y el Remanente Imperial que si tenemos en cuenta la serie de Ahsoka, está intentando resurgir a través del villano, el Gran Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen). El material promocional también presenta por primera vez a un Hutt musculoso, en un ring de combate y según se rumorea, con la voz de la estrella de The Bear, Jeremy Allen White.

¿Cuándo se estrena en cines?

Todavía tendremos que esperar bastante para poder ver The Mandalorian and Grogu en cines. La cinta está programada para el 22 de mayo de 2026. Tras ella, Starfighter llegará prácticamente un año después, el 28 de mayo de 2027.