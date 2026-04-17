El tráiler de ‘Vengadores: Doomsday’ deslumbra en la CinemaCon de Las Vegas: «Creo que lo hemos clavado»

Puede que Dune: Parte tres o el último avance de La odisea hayan supuesto una revolución dentro de la reconocida feria cinematográfica de los grandes estudios, pero si sólo pudiésemos escoger un único momento del evento, este sin duda sería el baño de masas que se han dado Robert Downey Jr. y Chris Evans en la presentación de Vengadores: Doomsday, la aparición promocional que ha robado todas las miradas en el reciente panel de Disney para la CinemaCon de Las Vegas.

Por mucho que Paramount vaya a hacerse con un buen número de franquicias tras la compra de Warner Bros., la presentación de la casa del ratón ha vuelto a recordarnos la cantidad ingente de propiedades intelectuales que posee la major californiana. Desde el ingenio creativo de Pixar a las historias clásicas de princesas primigenias en el sello. Desde las aventuras galácticas de Star Wars a la secuela nostálgica de El diablo viste de Prada 2. Sin dejar de lado por supuesto, ese lado autoral que comanda su filial, Searchlight Pictures. No obstante y por más que pueda parecer estar viviendo un mal momento, el género de los superhéroes de Marvel sigue siendo la gallina de los huevos de oro del estudio. Y eso es algo que se puede comprobar, simplemente viendo algunos de los vídeos de la llegada de las estrellas de Doomsday a la Cinemacon.

‘Vengadores: Doomsday’ arrasa en la CinemaCon de Las Vegas

Tras mostrar el adelanto de The Dog Stars y presentar Wild Horse Nine, lo nuevo de Martin McDonaugh, los cineastas Anthony y Joe Russo y el productor ejecutivo, Kevin Feige, presentaron a Robert Downey Jr., quien apareció con un traje verdoso y una camiseta del Dr. Doom, el todopoderoso villano que interpretará tras más de una década siendo el portador de la armadura de Iron Man.

En sus declaraciones, el ganador del oscar por Oppenheimer reveló que tenía ganas de contar «unos 37.000 spoilers». Sin embargo en vez de eso, dio luz verde (nunca mejor dicho) a un adelanto de Vengadores: Doomsday que por el momento, sólo han tenido el privilegio de visualizar los asistentes de la CinemaCon.

Entre lo más destacado del tráiler, el público y algunos medios como IndieWire contaron que en el aparecen los Cuatro Fantásticos reuniéndose con el resto de Vengadores y a Doom bloqueando el hacha de Thor con una mano. Por último y no sin cierta epicidad en su regreso, el Capitán América regresa con una espesa barba para invocar al Mjolnir.

El entusiasmo fue tal que volvieron a poner el material promocional otra vez y tras ello, Downey Junior bromeó soltando un sobrado «creo que lo hemos clavado».

Junto a él, Evans aseguró que ya dijo que sólo volvería por una razón de peso, añadiendo que realmente Los Vengadores «necesitaban a Steve Rogers».

¿Cuándo se estrena? ¿quién más estará en el reparto?

Vengadores: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo el próximo 18 de diciembre, coincidiendo con el mismo fin de semana del estreno de Dune: 3. El próximo título del grupo superheroico tendrá la mayor concentración de personajes de las viñetas vista hasta la fecha. Chris Hemsworth volverá como Thor, Vanessa Kirby será la Mujer Invisible, Pedro Pascal encarnará a Mister Fantástico y Simu Liu asumirá de nuevo el papel de Shang-Chi, entre otros.

Pero Doomsday también recuperará a algunos héroes del pasado como la Bestia de Kelsey Grammer, el profesor charles Xavier de Patrick Stewart o el Magneto de Ian McKellen. ¿Conseguirá esta superproducción devolver la gloria a un género que está de capa caída?