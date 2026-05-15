El cine español inunda la cartelera: éstas son las 5 películas más interesantes que llegan a la taquilla este fin de semana

Tras varias semanas encadenando grandes fenómenos de la taquilla como Michael, El diablo viste de Prada 2 o Mortal Kombat 2, el patio de butacas se toma un respiro este fin de semana en lo que a novedades llamativas se refiere. Pero eso no quiere decir que el box office patrio no tenga, desde hoy, una gran ristra de nuevas historias que merecen verse en la gran pantalla. El cine español domina la cartelera y sus títulos están acompañados de un potente y arriesgado remake protagonizado por Glen Powell. Sin más dilación, esta es nuestra lista de 5 estrenos indispensables:

Las 5 películas más relevantes que se estrenan hoy

1. ‘Hugo 24’

Han pasado cuatro años desde que Luc Knowles estrenó Libélulas y ahora, bajo un nuevo guion original, el cineasta pone el foco en el protagonismo de Arón Piper para dar vida a Hugo, un joven que, a punto de cumplir 24 años, recibe el aviso de su casero que amenaza con desahuciarlo en 24 horas. Una carrera contrarreloj hacia la adultez de un protagonista sin nada a lo que aferrarse.

2. ‘Hokum’

El irlandés Damian McCarthy dirige esta historia sobrenatural de brujería, auspiciada por el sello independiente de Neon. Con Adam Scott (Separación) como protagonista, la trama se centra en un escritor de terror que visita una vieja posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres. Lo que no sabe es que sobre dicha propiedad pesa la maldición de una bruja.

3. ‘Un hijo’

El cine español tiene con Un hijo, el estreno de la cartelera perfecto para ese público fan de actores como Macarena García y Hugo Silva. El argumento nos presenta a María (García), una psicóloga escolar sin demasiada experiencia que intuye que un gran pesar se esconde en la mente de un niño de 8 años recién llegado. Para descubrir lo que le pasa, deberá estudiar el caso, frente a la terquedad y la intransigencia del padre (Silva).

4. ‘Pizza Movies’

Dirigida por Carlo Padial, director catalán que nos regaló la fantástica miniserie Doctor Portuondo (2021), Pizza Movies es una comedia romántica en la que un periodista cultural (Berto Romero) y una crítica de cine (Judit Martín) abandonan sus empleos para montar una pizzería con temática de cine.

5. ‘Jugada maestra’

Adaptando el clásico de 1949, Ocho sentencias de muerte, John Patton Ford (Emily la estafadora) firma junto a A24 una comedia negra donde Becket, el potencial heredero de una fortuna, debe terminal con la vida de todos los que están antes de él en la línea de sucesión. Son sólo 7 personas… ¿qué podría salir mal?