Olivia de Borbón se planta en la guerra por el Ducado de Sevilla: «Confío en la ley»

Olivia de Borbón reapareció este miércoles en Madrid con motivo del primer aniversario de Black Roan, la firma de sastrería a medida fundada por su marido, Julián Porras-Figueroa, junto a Fernando Suárez Garzón. Una cita muy especial para la aristócrata, que no dudó en acompañar a su esposo en una noche marcada por la celebración de los éxitos de la marca durante su primer año de vida. Durante el evento, celebrado en Jimmy’s Restaurant y al que acudieron numerosos rostros conocidos como Carla Goyanes, Colate Vallejo-Nájera, Álvaro de Marichalar, Esther Doña, Isabel Gemio o Cristina Cifuentes, COOL pudo hablar en exclusiva con Olivia, que se deshizo en elogios hacia su marido y también abordó uno de los asuntos más delicados de su vida personal: la disputa por el Ducado de Sevilla.

Visiblemente orgullosa del proyecto empresarial de Julián Porras-Figueroa, Olivia destacó la admiración que siente por él. «Yo admiro muchísimo a mi marido y siempre he dicho que no podía estar con alguien a quien no admirase. Le dedica cuerpo y alma a todo lo que hace. Es muy bonito ver a alguien que lo vuelca todo y ver los resultados finales», aseguró. La aristócrata reconoció que la creación de una empresa supone afrontar momentos complicados, aunque considera que el balance no puede ser más positivo. «Crear una empresa nueva no es fácil, pero yo creo que lo está haciendo muy bien», afirmó.

Olivia también puso en valor la experiencia de los socios de Black Roan y el talento de su marido. «Se nota la experiencia de sus socios, que son cuarta generación de sastres. Se nota el buen gusto de Julián y cómo transmite. Para mí siempre ha sido el hombre más elegante que conozco», confesó con una sonrisa. Sin embargo, más allá de la celebración empresarial, todas las miradas siguen puestas en la batalla sucesoria que mantiene con su hermano, Francisco de Borbón, por el Ducado de Sevilla tras el fallecimiento de su padre, Francisco de Borbón y Escasany.

Preguntada sobre este asunto, Olivia de Borbón se mostró de lo más tranquila y dejó claro que el asunto no le genera especial preocupación. «Yo confío en la ley y no es algo que me quite el sueño, la verdad», aseguró ante las cámaras de COOL, restando importancia a una polémica que ha acaparado numerosos titulares en los últimos meses. La aristócrata insistió en que afronta el proceso con total serenidad y considera que se trata simplemente de un trámite que deberá seguir su curso. «Tiene sus trámites, tiene sus momentos», explicó, subrayando que sus verdaderas preocupaciones están mucho más cerca de su ámbito personal. «A mí me quita el sueño cuando mi marido, mis hijos, mi entorno o mis amigos tienen un problema», confesó.

Además, Olivia no ocultó su sorpresa ante la controversia generada alrededor de su aspiración al título nobiliario. «Ha traído polémica, puede ser, pero no veo por qué. El hecho de que una mujer quiera ocupar su sitio tenga que ser tan polémico. No lo entiendo», afirmó con contundencia.

Por ahora, la hija mayor del fallecido duque prefiere centrarse en su familia y en los proyectos profesionales que ocupan su día a día. De hecho, reconoce que ha dejado en un segundo plano la comunicación para implicarse más en el ámbito empresarial. «Ha sido un año de muchos cambios, de subidas, bajadas, adaptarnos y aportar puntos de vista más jóvenes a las empresas. He estado muy centrada en eso», explicó. Así, entre celebraciones, proyectos y desafíos familiares, Olivia de Borbón afronta uno de los momentos más intensos de su vida con la misma discreción que ha caracterizado siempre su perfil público.

¿Por qué existe polémica con el Ducado de Sevilla?

La controversia se remonta al fallecimiento de Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla, en mayo de 2025. Poco después, Olivia de Borbón solicitó formalmente la sucesión del título, un paso que quedó recogido en el Boletín Oficial del Estado y que abrió el correspondiente plazo para la presentación de alegaciones. Aunque la legislación vigente en España establece desde 2006 que hombres y mujeres tienen los mismos derechos en la sucesión de títulos nobiliarios, sin que pueda existir preferencia por razón de sexo, el proceso se complicó cuando su hermano, Francisco de Borbón, presentó alegaciones al procedimiento.

En este contexto, el origen del desacuerdo estaría en la supuesta voluntad del fallecido duque de que el título recayera en su único hijo varón, una intención que, de existir, no habría quedado reflejada en ningún documento con validez jurídica. Mientras el procedimiento administrativo sigue su curso, la disputa ha generado un notable interés mediático al enfrentar dos visiones opuestas: la aplicación de la actual ley de sucesión nobiliaria, que favorece al primogénito con independencia de su sexo, y la tradición histórica que durante siglos otorgó prioridad a los varones en este tipo de títulos.