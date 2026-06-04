Julián Porras-Figueroa sobre el papel clave de Olivia de Borbón en su éxito empresarial: «Sin ella jamás hubiera podido crear mi marca»

Hace apenas un año, Julián Porras-Figueroa abría las puertas de Black Roan, el proyecto empresarial con el que cumplía uno de sus grandes sueños: trasladar su pasión por la moda masculina al universo de la sastrería a medida. Doce meses después, el empresario ha celebrado el primer aniversario de la firma rodeado de familiares, amigos y algunos de los rostros más conocidos de la sociedad madrileña, en una noche muy especial que sirvió para hacer balance de un año marcado por el crecimiento y la consolidación de la marca. La celebración, que tuvo lugar en el emblemático Jimmy’s Restaurant de Madrid, reunió a personalidades como Carla Goyanes, Colate Vallejo-Nájera, Álvaro de Marichalar, Cristina Cifuentes, Esther Doña o Juan Peña, entre otros muchos invitados. Sin embargo, la gran protagonista junto a él fue, una vez más, su mujer, Olivia de Borbón, a quien el empresario considera una pieza fundamental tanto en su vida personal como en su trayectoria profesional.

Visiblemente emocionado por todo lo conseguido en estos primeros doce meses de actividad, Julián reconoció ante COOL que atraviesa uno de los momentos más felices de su carrera. «Estoy con una ilusión tremenda. Es el aniversario de la marca y también su presentación oficial a los medios de comunicación. Estoy muy contento porque, además, es un negocio que me divierte muchísimo y que me ilusiona cada día. La verdad es que me lo estoy pasando pipa», aseguró entre sonrisas.

La evolución de Black Roan ha superado incluso las expectativas iniciales de sus fundadores. Lo que comenzó como una apuesta personal se ha convertido en una firma con una creciente cartera de clientes y una importante presencia dentro del sector de la moda masculina. Un crecimiento que Julián atribuye al trabajo constante y al cuidado de cada detalle. «La aceptación ha sido espectacular. Hemos tenido una respuesta increíble por parte de los clientes. Hay amigos que se han convertido en clientes y clientes que se han convertido en amigos. Eso es algo muy bonito y significa que estamos haciendo bien las cosas», explicó.

Pese a que muchos le consideran la imagen visible de la marca, Julián quiso aprovechar la ocasión para poner en valor el trabajo de quienes le acompañan en esta aventura empresarial. Especialmente el de su socio, Fernando Suárez Garzón, perteneciente a una familia con varias generaciones de tradición en la sastrería. «Yo puedo ser la cara visible, pero él es quien está en el taller, remangado, haciendo que todo funcione. Si hoy estamos aquí celebrando este éxito es gracias a él. El mérito es enorme y creo que es importante reconocerlo», señaló.

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Lejos de atribuir el éxito únicamente al crecimiento comercial, Julián tiene claro que el verdadero reto consiste en mantener unos estándares de calidad muy elevados en un sector cada vez más competitivo. Para él, la clave está en no perder la esencia del oficio. «Lo importante es hacer las cosas bien a tu manera. Tener buenos patrones, buenos talleres, buenos cortadores y rodearte de gente que comparta la misma filosofía. Nuestro objetivo es la excelencia y trabajamos cada día para acercarnos un poco más a ella», afirmó.

A lo largo de este camino, el apoyo de Olivia de Borbón ha sido constante. La aristócrata, que lleva décadas vinculada al mundo de la comunicación, la moda y las relaciones públicas, ha acompañado a su marido desde los primeros pasos del proyecto. De hecho, el propio Julián reconoce que su experiencia y sus consejos han sido determinantes para sacar adelante una iniciativa empresarial tan ambiciosa. Un respaldo que Olivia también quiso devolver públicamente durante la celebración, deshaciéndose en elogios hacia el trabajo y la dedicación de su marido.

Un año después de aquella primera entrevista concedida a COOL para presentar Black Roan, Julián Porras-Figueroa puede presumir de haber convertido una ilusión en una realidad. Con una firma en plena expansión, el reconocimiento de clientes y amigos y el respaldo incondicional de su familia, el empresario afronta el futuro con la misma pasión con la que comenzó esta aventura. Y si algo ha quedado claro durante esta celebración es que Black Roan no solo ha logrado hacerse un hueco en el sector de la sastrería a medida, sino que se ha convertido en uno de los proyectos más ilusionantes de la moda masculina española.