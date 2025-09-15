Quién es Arón Piper: su edad, su pareja, su verdadero nombre y el trastorno que padece

Arón Piper es uno de los actores más conocidos del momento en nuestro país, especialmente desde su aparición en Élite, serie de enorme éxito mundial en la plataforma Netflix. Este artista es una de las caras más conocidas, aunque no ha abandonado su sueño de dedicarse a la música, algo que está intentando desde que tenía apenas 12 años, pero la vida le ha llevado a triunfar en el cine y las series. Su paso por El Hormiguero es el momento perfecto para hacer un repaso a su vida, conociendo su lado más desconocido lejos de los focos.

En su DNI el nombre que aparece es el de Arón Julio Manuel Piper Barbero, aunque no hace falta decir que se lo acortó para trabajar en el mundo audiovisual. Nació en el año 1997 en Berlín (Alemania), pero con apenas cinco años se mudó a Barcelona con sus padres. Allí pasó una gran temporada, pero de nuevo la familia se mudó, siendo Asturias su nuevo destino.

Siendo apenas un niño comenzó a dar sus primeros pasos en el mudo de la interpretación, debutando en la película Maktub en el año 2011. Después llegarían pequeños papeles en varios cortos, debutando en televisión en 2016 en Centro médico, recordada serie por la que han pasado numerosos actores en sus primeros papeles profesionales.

La vida de Arón Piper cambia por completo en el año 2018, cuando se estrenó Élite, la serie de éxito mundial en Netflix. Durante cuatro temporadas dio vida al personaje de Ander, un joven conflictivo que descubre su sexualidad y desafía a todos al tener una relación con un compañero de otra clase social.

En el elitista colegio Las Encinas consiguió la fama en todo el planeta, lo que le abrió las puertas a numerosos trabajos en series y películas, muchos de ellos también en la plataforma de streaming. En 2020 cambió de registro en El desorden que dejas y más adelante en El silencio.

Antes de conseguir la fama, lo cierto es que Arón era un chico rebelde que no dudaba en juntarse con malas compañías, llegando a tener depresión siendo menor de edad. Por suerte, el cine le hizo salir de todo aquello y centrarse en una vida que le ha dado cosas que otros jóvenes de su edad sólo pueden soñar.

Además de aparecer en películas como Érase una vez Euskadi y El correo, desde 2021 ha tratado de entrar de lleno en el mundo de la música. En más de una ocasión ha dejado claro que se trata de una industria incluso más complicada que el cine, por eso se lo toma con calma.

En 2020, aprovechando su fama, publicó varias canciones, hasta que en 2021 publicó un E.P. titulado Nieve. En 2023 se atrevió con el que en realidad es su primer álbum titulado En tus sueños (Vol. 1), donde publicó 14 temas inéditos y gracias al que recorrió parte de Europa y América con una gira llena de éxitos.

Este 2025 publica un nuevo disco, con el que ha decidido regresar a la música con un proyecto mucho más serio, por eso le ha puesto su propio nombre a este trabajo. En esta nueva aventura mezcla el indie con el rap y la música urbana, por lo que seguro que los fans de C. Tangana y Dellafuente disfrutarán de su música.

Las parejas de Arón Piper

En plena pandemia surgió el rumor de que tenía algo más que una amistad con la modelo e influencer Jessica Goicoechea, para más adelante oficializarlo apareciendo en redes sociales y eventos juntos. Dejaron de hacerlo en 2022, por lo su ruptura fue de lo más discreta.

En el verano de 2022 aparecieron varias imágenes con la cantante Dua Lipa, con la que se le pudo ver disfrutando de la fiesta en Madrid y más tarde en México, aunque nunca quisieron confirmar o desmentir nada, quedándose en una amistad o algo muy corto. También se le relacionó con Aitana Ocaña después de su ruptura con Sebastián Yatra, aunque de nuevo prefirieron no hacer declaraciones pese a los rumores.

La DJ surcoreana Peggy Gou, creadora del hit (It Goes Like) Nanana, canción del verano en el año 2023, es la última chica con la que se le ha relacionado. Como siempre, Arón Piper ha decidido guardar absoluto silencio, siguiendo su habitual manera de actuar en estos casos con sus parejas y su vida sentimental.

El trastorno que sufre

El actor y cantante explicó en una anterior visita a El Hormiguero que sufre discalculia, una enfermedad que se parece mucho a la dislexia, aunque en este caso afecta a los números. En su caso, Arón tiene problemas a la hora de hacer cálculos y pagar cosas, por lo que bromea que es fácil engañarle con las vueltas a la hora de hacer la compra.