La comedia española que está a punto de llegar a Movistar Plus+ y promete hacerte reír a carcajadas

El streaming ha conseguido elevar el techo de la ficción española. Atrás quedan ya aquellos años en los que, por comparativa con Hollywood, nuestras series tenían todavía ese aspecto un tanto amateur. Una de las principales valedoras de ese salto cualitativo fue, cómo no, la plataforma de streaming propiedad de Telefónica. Ahora, Movistar Plus vuelve a subir el nivel con una de las comedias más incorrectas de la temporada seriéfila: Se tiene que morir mucha gente va a ser uno de los grandes proyectos españoles de la pequeña pantalla en 2026.

Presentada oficialmente en Cannes, donde ha estado nominada en la categoría de mejor serie, esta sitcom apunta a tener tan mala leche en su ironía y sarcasmo como la personalidad arrolladora de su creadora, la cómica y guionista Victoria Martín. La historia en realidad adapta la novela homónima de la propia Martín, un éxito editorial de Plaza&Janés que ha vendido más de 70.000 copias. Pero por si el reclamo y talento de la presentadora reconvertida en showrunner no fuese suficiente, Movistar Plus ha configurado un casting increíble alrededor de Se tiene que morir mucha gente, aumentando las expectativas con un humor irreverente, cínico y completamente negro al que nuestras series nacionales no nos tienen nada acostumbrados.

3 amigas, ansiedad y mucho humor negro

La sinopsis de Movistar Plus compartida en la nota de prensa de Se tiene que morir mucha gente es la siguiente:

«Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es un bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas. Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote».

La madrileña explicaba así su entusiasmo con el talento detrás de la dirección de Sandra Romero (Los años nuevos) y el apoyo de Movistar para con el salto del papel de Se tiene que morir mucha gente al audiovisual:

«Tras años de desarrollo y trabajo, será una serie y no podemos estar más emocionados de tener la oportunidad de contar esta historia y construirla con un cast tan increíble y con una directora tan talentosa como Sandra Romero», explicaba en el comunicado hace un año, cuando comenzó el rodaje.

Nacho Pardo, de Living Producciones, completa el equipo detrás de la dirección de los seis episodios que tendrá esta primera temporada.

Un reparto espectacular

Para su comedia de situación, el terminal ha configurado un reparto de renombre, donde sus tres protagonistas fueron en su momento ganadoras del Goya a la mejor actriz revelación. Anna Castillo (El olivo) es Bárbara, Laura Weissmahr (Salve María) es Maca y el rol de Elena recae en Macarena García (Blancanieves).

El elenco secundario no se queda atrás. La serie también ha contado con la ganadora del Oso de Plata a la mejor actriz por 20.000 especies de abejas, Sofía Otero y rostros tan conocidos en la industria patria como Alba Galocha (Justicia artificial), Óscar de la Fuente (El buen patrón) y Yunez Chaib (Doctor Portuondo), entre otros.

¿Cuándo estrena Movistar Plus ‘Se tiene que morir mucha gente’?

Movistar Plus estrenará un capítulo semanal, lanzando el episodio piloto el próximo jueves, 21 de mayo.