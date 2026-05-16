El zasca de Omar Montes al surrealista relato de su ex amante: «Centro Nacional de Inteligencia Justa»

Hay gente que no lleva muy bien que su nombre acapare titulares de manera constante, aunque hay uno que este tema lo maneja fenomenal y es Omar Montes. El cantante se encuentra en la palestra, ya que su supuesta amante ha saltado a los platós de televisión alegando que está embarazada y que el padre es el artista. En su última entrevista, no se ha cortado y ha sacado a la luz unos supuestos mensajes que Montes pidió que borrara, pero ella los capturó antes. Como bien dijo Lydia Lozano, todo sonaba como una historia surrealista. Eso sí, el artista es el rey de las indirectas y no se ha cortado en hacer una publicación en sus redes sociales… Una instantánea que no ha dejado indiferente a nadie.

Rocío Martín, empresaria del mundo de la belleza, es el nombre de la supuesta amante de Omar Montes. Una mujer que quería mantener todo en secreto, sin que nadie se enterara, pero que ha decidido hacerlo llegar a los medios de comunicación. Aparentemente, lo ha hecho por miedo a las represalias por parte del entorno del cantante, las cuales no tuvo reparo en contar en el plató de ¡De Viernes!.

Primero, Omar Montes parecía estar encantado con el embarazo y con volver a ser padre, incluso se alegró al conocer la noticia. Pero, según afirma Rocío Martín, es el entorno el que le ha hecho cambiar de opinión. Incluso llegó a sugerirle, junto a un amigo, que abortara, ya que, según afirma la empresaria, él le dijo: «No me viene bien». En ese momento, en el que la empresaria estaba tomando un café con Montes y uno de sus amigos, ella relata que se acercaron unos hombres que afirmaban ser agentes del CNI y que estaban realizando una supuesta operación encubierta relacionada con el madrileño.

Parece que a Rocío le hicieron un «Pequeño Nicolás» en toda regla. No se ha llegado a confirmar si este supuesto amigo de Omar Montes era agente o no, pero de lo que estamos seguros es de que el cantante vio la entrevista. En una instantánea en sus redes sociales, publicaba una imagen generada por IA, en la que aparece vestido de James Bond, incluido el famoso 007, y con las siglas CNIJ, que equivalen, según él, a: «Centro Nacional de Inteligencia Justa». Esto sucede apenas una hora después de terminar la entrevista. Omar es experto en quitar hierro a todos los asuntos, incluso llegando a decir que su madre está embarazada del padre de Lamine Yamal, y ha querido sacar un poco de punta al asunto.

Cuando el relato sale a la luz en el plató, los colaboradores se echaron las manos a la cabeza. Incluso Lydia Lozano estuvo a punto de terminar con un ataque de risa. Rocío afirma que un hombre entró en su clínica mostrando una placa y asegurando que era del CNI y que quería hablar con ella sobre Omar Montes. Ella acepta y van a una sala aparte. Según afirma la empresaria: «Decía que sólo quería hablar conmigo sobre Omar y que no era nada profesional. No sé por qué enseñó la placa, si era así, hizo abuso de su poder». No sabemos si es verdad o no, pero según establece el artículo 402 del Código Penal: «Se castiga con penas de prisión de uno a tres años». Para que este delito exista, el Tribunal Supremo ha establecido que no basta con decir que se es agente; es necesario ejercer actos propios de dicha autoridad, como dar órdenes, realizar investigaciones oficiales o acceder a datos restringidos.

Mientras tanto, Omar Montes sigue jugando al despiste y alimentando una historia que cada día parece más sacada de una película delirante.