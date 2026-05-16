La amante de Omar Montes lanza su relato más explosivo: mensajes íntimos, presiones y un supuesto agente del CNI

En las últimas semanas, la vida de Omar Montes se ha visto sacudida por decenas de titulares y, precisamente, no por su música. Mientras todo parecía ir perfecto en su vida personal, el artista recibía la noticia de que iba a volver a ser padre, aunque con una diferencia importante: no sería con su actual pareja. Rocío Martín, empresaria estética afincada en Madrid, es la mujer que asegura estar embarazada del cantante y lo más curioso de toda esta historia es que él tampoco habría negado la situación en ningún momento. Eso sí, la noticia no habría sentado nada bien en su entorno. Mientras tanto, Lola Romero, madre de sus hijos, abandonaba temporalmente la vivienda familiar, aunque hace apenas unos días ambos reaparecían comiendo juntos y aparentemente reconciliados. Tras semanas de silencio por parte del cantante, la empresaria se vuelve a sentar en televisión para contar su versión de los hechos.

Todo comienza cuando ambos se conocen gracias a un amigo en común que vendía una máquina estética que Rocío quería adquirir para su negocio. Omar Montes también estaba interesado en ella, aunque parece que terminó encontrando algo más. En ese momento, los dos tenían pareja y, como bien relata Rocío Martín: «Hablábamos de vez en cuando, hasta que lo dejé con mi novio». Ahí, según su versión, el cantante reaccionó con una frase que marcaría el inicio del supuesto affair: «Ahora puedo hacerte mía».

Tiempo después, ambos vuelven a verse y lo que comenzó con besos terminó convirtiéndose en algo más serio. Según cuenta la empresaria, esa relación terminó desembocando en su embarazo. Como ya confesó en su primera entrevista en ¡De Viernes!: «Cuando se lo dije, se puso contento. Le daba pena no estar ahí para darme un abrazo».

Conversaciones íntimas que han visto la luz

Muchos cuestionaban esta supuesta relación, pero en su segunda entrevista Rocío Martín decidió sacar toda la artillería y mostrar públicamente varios mensajes privados con Omar Montes. En ellos, el cantante se muestra especialmente cariñoso y cercano, llegando a repetir frases como: «Tengo muchas ganas de verte» o incluso saludándola con mensajes como: «¿Qué hace mi cosa preciosa?».

Además, Rocío asegura que el cantante llegó a acompañarla en alguna ocasión al ginecólogo porque ella quería quedarse embarazada. «Le escuché hablar con su hijo y le pregunté si quería volver a ser padre. Él me dijo que ‘con Lola no’ y añadió que yo sería una buena madre», afirma.

«Estamos mal, no tiene arreglo»

En medio de este supuesto triángulo sentimental, Rocío Martín asegura que también hablaba frecuentemente con Omar Montes sobre su relación con Lola Romero. Según su versión, el cantante no dudaba en sincerarse con ella. «Estamos mal, no tiene arreglo. Dormimos en habitaciones separadas, pero tengo una responsabilidad con Lola y me tengo que hacer cargo de ella», habría confesado el artista.

Las declaraciones son especialmente delicadas porque dibujan una relación aparentemente rota de puertas para dentro, aunque públicamente intentaran mantener otra imagen. Todo cambia cuando Rocío descubre que Lola también está embarazada y decide empezar a distanciarse. Aun así, asegura que felicitó al cantante y que este le respondió de manera tajante: «Me lo ha colado».

“Hago analíticas a las personas con las que estoy”

Todos sabemos que la salud sexual es importante, aunque Rocío Martín asegura llevar este tema todavía más lejos. Después de confesar que «no teníamos relaciones íntimas con protección», añadió: «Hago analíticas a todas las personas con las que estoy, sobre todo por seguridad».

Según relata, llega un momento en el que sufre un retraso menstrual y decide hacerse una prueba de embarazo. El resultado fue positivo y, a partir de ahí, comenzaron los problemas.

Omar Montes se distancia y aparecen las presiones

Siempre según el relato de Rocío Martín, desde que la noticia del embarazo comenzó a conocerse, Omar Montes empezó a distanciarse poco a poco. La empresaria asegura que incluso el padre del cantante llegó a reunirse con ella y le confesó: «No sabía que la relación con mi hijo llegaba a este nivel», dejando entrever que conocía parte de la historia.

Días después, según cuenta, Omar volvió a verla en la clínica, le dio un abrazo y le presentó a un amigo con el que posteriormente se fueron a merendar. Pero ahí, aparentemente, todo cambia. Rocío asegura que el entorno del cantante empezó a influirle y a hacerle ver que aquella situación podía convertirse en un problema, especialmente si la familia de Lola Romero terminaba enterándose de todo.

Poco después, el cantante le habría escrito: «Creo que estás jugando con mis sentimientos. Soy una persona sensible. Ahora no me viene bien por la situación que tengo en casa». A eso se sumaría una petición todavía más delicada: «Es mejor que interrumpas el embarazo, porque estoy arreglando el separarme de Lola y ya arreglaremos lo nuestro». Según Rocío, también le pidió que borrara todos los mensajes por miedo a las consecuencias familiares. El resultado de todo es uno y Rocío lo ha confesado: «A día de hoy, Omar Montes me tiene bloqueada. Eso sí, si quiere la prueba de paternidad, sólo tiene que pedirla».

Una petición de aborto, un agente del CNI y presión del entorno de Omar Montes

En aquel café entre Omar Montes, su amigo y Rocío Martín, la empresaria asegura que surgió directamente la conversación sobre el aborto. Según su relato, el amigo del cantante le dijo: «No puedes tener el hijo porque le vas a destruir la vida a Omar. Podemos llevar a un amigo que es médico y puede interrumpirte el embarazo. Da igual de cuántos meses estés, ya lo hemos hecho otras veces».

La situación, según la versión de Rocío, llegó a un punto todavía más surrealista cuando asegura que incluso apareció en su clínica «un agente del CNI» que, supuestamente, iba para hablar del cantante. El mismo que en días previos aseguró que estaba haciendo una «operación secreta» junto a él.

Sobre esta historia, repleta de giros inesperados y situaciones que parecen sacadas de una película de sobremesa, Omar Montes continúa manteniendo silencio. Eso sí, si algo deja claro el relato de Rocío Martín es que, detrás de la aparente tranquilidad que transmitía el cantante, habría existido una situación mucho más compleja, marcada por las presiones del entorno y por el miedo a las consecuencias familiares que todo esto podía provocar.