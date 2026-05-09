Omar Montes, acorralado tras la entrevista de Rocío Martín sobre su embarazo: “Apareció un Omar que no conocía”

La vida sentimental de Omar Montes está haciendo sombra a su carrera musical y no precisamente porque tenga nueva novia o se le haya visto flirteando con otras mujeres, sino porque va a ser padre y no con la madre de su hijo. Sobre la escena aparece ahora la figura de la empresaria del sector estético Rocío Martín, que ha dado una exclusiva que ha hecho retumbar la vida personal del cantante, afirmando que está embarazada de él. Una noticia que ha sacudido por completo su entorno más cercano y que ha generado un auténtico terremoto mediático.

Todo estallaba hace apenas unos días, cuando la empresaria desvelaba en redes sociales que esperaba un hijo del cantante. Desde ese momento, el foco se ha disparado sobre la vida privada de Montes, que por ahora no ha realizado ninguna declaración oficial al respecto. La situación llega en un momento especialmente delicado, ya que el artista mantiene una relación estable con su actual pareja y había sido padre recientemente, algo que ha aumentado todavía más el interés mediático alrededor de la historia.

En medio de toda la tormenta, Rocío ha decidido dar un paso al frente y, lejos de mantener el asunto en privado, ha concedido una entrevista al programa ¡De Viernes!, un movimiento que muchos ya esperaban. Lo primero que deja claro es que Omar Montes conocía perfectamente su estado y, sobre ello, afirmaba: «Cuando se lo dije, se puso contento. Le daba pena no estar ahí para darme un abrazo», ha asegurado la empresaria, dejando entrever la cercanía emocional entre ambos en uno de los momentos más delicados de la noticia.

La entrevista ha generado un enorme revuelo porque, además de sus palabras, también deja ver la complejidad de la situación actual del cantante y del entorno que le rodea. Mientras tanto, Rocío insiste en que el artista reaccionó de forma positiva, aunque reconoce que gestionar públicamente esta situación no está siendo sencillo. Eso sí, antes de hacer pública la noticia, la empresaria cuenta: «En presencia de su familia le pedí un acuerdo en el que se desentendía y me dijo que no».

Su relación no es nueva. Según relata Rocío, comenzaron a verse en 2024, cuando ella rompió con su anterior pareja y Omar Montes le dijo: «Ahora ya te puedo hacer mía». Sobre esto, añade: «En abril de 2024 nos damos el primer beso y ese año tuvimos el momento». Todo ello mientras el cantante continuaba con su actual pareja. Como desvela Rocío en el plató de ¡De Viernes!, mientras seguían viéndose se enteró por terceras personas de que el artista iba a ser padre de nuevo: «Estaba esperando que me lo dijese. Un mes después de saberse seguimos quedando normal. Le felicité y me dijo que tenía ganas de verme».

En secreto, la relación continuó avanzando hasta desembocar en un embarazo inesperado. «Estaba trabajando y me llamó por videollamada. Le digo del embarazo y se puso contento. Me dijo que le daba pena no estar ahí para darme un abrazo». Una ilusión que, según la empresaria, cambió rápidamente cuando: «Apareció un Omar que no conocía». Ahí, Rocío asegura que el cantante comenzó a alejarse y la situación terminó tomando otro rumbo.

La empresaria también confesó en la entrevista un encuentro especialmente incómodo con el entorno familiar del cantante: «Me encontré con su padre y su pareja en una cena y estaba él. Me dijo que se alegraba pero que ahora no le venía bien por la situación que tiene en casa. La mujer me dijo que se había metido en una relación. En presencia de su familia le pedí un acuerdo en el que se desentendiera en el futuro y me dijo que no».

Mientras se emitía la entrevista, Terelu Campos compartía en directo una información procedente de la fuente de una compañera de cadena, asegurando que Lola Romero, actual pareja de Omar Montes, finalmente no habría abandonado la vivienda familiar que comparte con el cantante y su hijo. Según Rocío, el entorno familiar habría tenido un peso importante en esa decisión. «Me comparte ‘no se va de la casa y ese es el marrón de Omar’, que ni con agua caliente se va», transmitió la colaboradora en pleno directo.

Por el momento, el entorno del cantante guarda silencio absoluto, algo que no hace más que alimentar todavía más las especulaciones alrededor de esta historia. La ausencia de una versión oficial por parte de Omar Montes deja el asunto completamente abierto y todo apunta a que estas no serán las últimas declaraciones de Rocío Martín mientras se esperan movimientos por parte del artista.