Rocío Muñoz, la mujer que dice estar embarazada de Omar Montes: «Amenazan con ir a por mi bebé»

A escasos días de dar a luz y convertirse en madre, Rocío Muñoz, la empresaria que asegura estar embarazada de Omar Montes, ha vuelto a hablar delante de las cámaras. Mientras el cantante mostraba una vida idílica junto a su familia, saltó a la palestra una joven que afirmaba haber tenido un affair con el artista. Poco tardó en sentarse en un plató de televisión para contar su versión de los hechos y asegurar que el hijo que esperaba era de Montes. A partir de ahí, se desató un auténtico revuelo mediático.

En una entrevista con el programa De Viernes, Rocío Muñoz aseguró que estaba embarazada del cantante Omar Montes y, para relatar su versión de los hechos, no dudó en sacar a la luz los mensajes privados que, según ella, se cruzaba con el artista. Entre ellos podían leerse frases como «Ahora puedo hacerte mía» u otras perlas como «me lo ha colado», que, según contó, habría pronunciado Montes al enterarse de que Lola, su pareja y madre de su hijo, también estaba embarazada.

Desde entonces, los relatos más sorprendentes comenzaron a cobrar forma. Incluso la empresaria afirmó que un agente del CNI había acudido a su centro de estética, situado en el barrio de Salamanca, asegurando que iba de parte de Omar Montes. Una afirmación que llegó hasta el cantante, que no dudó en reaccionar en redes sociales y tomarse la situación con humor. Ahora, Rocío Muñoz ha vuelto a hablar y sus últimas declaraciones han elevado todavía más la tensión.

La empresaria comenzaba aclarando que el niño no se iba a llamar Omar, puesto que el cantante ya tiene un hijo con ese nombre. Sin embargo, fueron las preguntas relacionadas con las amenazas que estaría recibiendo las que cambiaron el tono de la conversación. Rocío asegura que la situación no ha cambiado, aunque ahora el objetivo de esos mensajes también sería su bebé: «Recibo mensajes por Instagram que no solo van a por mí, van a por mi bebé». Esta declaración llegaba después de que le preguntasen si se encontraba tranquila ante la situación. Rocío Muñoz asegura que el asunto ya está en manos de la justicia y, cuando le preguntan si confía en ella, responde de manera tajante: «No me queda otra, tendré que confiar».

También ha sido preguntada por si le da pena que Omar Montes no se haya pronunciado públicamente sobre toda esta polémica. Su respuesta ha sido contundente: «La verdad que no. Me da igual. Todo saldrá y dentro de muy poquito saldrá la verdad y todo el mundo la sabréis», asegura. Rocío Muñoz tiene claro que el nacimiento del bebé será el momento en el que se produzca el siguiente capítulo de esta historia. «Con la demanda de paternidad todo va a salir y eso se dará en cuanto nazca. Lo contaré para demostrar que no he mentido y que no soy ninguna oportunista», ha confesado de manera rotunda.

A escasos días de dar a luz, la empresaria asegura que seguirá adelante con las acciones legales relacionadas con las amenazas que, según su versión, estaría recibiendo tanto ella como su bebé. Ahora solo queda esperar al nacimiento y a los siguientes pasos judiciales. La gran pregunta sigue sobre la mesa: ¿es Omar Montes el padre del bebé? ¿O no? La respuesta, según Rocío Muñoz, está cada vez más cerca.