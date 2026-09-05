Omar Montes planta cara a Rocío Muñoz tras dar a luz: «Ya lo intentó con Iker Casillas y ahora me quiere coger a mí de tonto»
Rocío Muñoz, la mujer que dice estar embarazada de Omar Montes: «Amenazan con ir a por mi bebé»
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Fue a principios de este año cuando conocíamos una noticia que generó un terremoto en la vida de Omar Montes: su supuesta amante, Rocío Muñoz, aseguraba estar embarazada del cantante. La noticia saltaba a la luz cuando la empresaria se sentaba en un plató de televisión para desvelar toda la historia que, presuntamente, había vivido con el cantante. Después de mensajes, historias surrealistas y confesiones de lo más curiosas, su presencia pasó a estar en primer plano y ella misma admitió que lo había hecho por miedo a las amenazas. Ahora acaba de ser madre y parece que es a Omar Montes al que le toca responder.
Hace unas semanas veíamos cómo Rocío Muñoz hablaba delante de un micrófono y confesaba que estaba bien, pero que había recibido amenazas contra su bebé. Durante mucho tiempo, el cantante se ha mantenido al margen y se ha tomado el tema con su característico humor, pero está claro que todo tiene un límite. Sobre las declaraciones de la empresaria, en las que afirmaba que temía por la vida de su bebé, Omar Montes respondía: «Más miedo tengo yo, que tengo a una señora todos los días en la televisión hablando cosas raras». Una declaración que acompañaba la confirmación de que había tomado medidas legales. Además, afirma que una mujer llamada Raquel, su socia, también ha demandado a Muñoz por presunta estafa.
Horas después de que se recogieran estas declaraciones, Rocío Muñoz daba la sorpresa al anunciar que había sido madre y hacía una aparición especial en el programa de Sonsoles Ónega. A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, las cámaras captaban al cantante. Este ha respondido con su garbo característico y ha intentado evitar varias preguntas, hasta que llegaba la definitiva. Cuando le preguntaban por la reciente maternidad de Rocío Muñoz, Montes respondía: «Me ha contado su socia que ella llevaba tiempo intentando hacer esto, que ya lo intentó con Iker Casillas y ahora me quiere coger a mí de tonto. Tenemos todas las pruebas y estamos esclareciendo todo».
Después de que durante meses Omar Montes haya esquivado las preguntas sobre su supuesta amante y las pruebas que ella ha presentado en televisión sobre su presunta relación, ahora ha dado un golpe sobre la mesa. Como bien afirma delante de las cámaras: «Lo que está haciendo no tiene nombre y no todo vale. Puedes pasar un mal momento y no tener dinero, es comprensible. Vas a la tele, cuentas algo, te dan dinero y me parece muy bien». Eso sí, cuando la periodista le ha hecho la pregunta de si se va a realizar las pruebas de paternidad, Omar Montes ha vuelto a hacer uso de su habilidad para escapar de las cuestiones incómodas. Alegando que no le dejaban hablar y visiblemente molesto, ha seguido con su ya conocida frase: «Ya me he enfadado».
Ahora, con el nacimiento del hijo de Rocío Muñoz y la demanda de paternidad presentada contra el cantante, Omar Montes tendrá que afrontar las pruebas que pueden despejar las incógnitas de un culebrón que lleva ocupando titulares desde principios de año.