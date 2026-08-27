Omar Montes, operado de urgencia por una lesión boxeando: «No es una fractura limpia»

Omar Montes atraviesa un nuevo revés relacionado con su salud. El cantante madrileño, aficionado al boxeo y a los deportes de contacto, tendrá que parar su gira veraniega después de sufrir una lesión en la mano durante uno de sus entrenamientos, que finalmente le ha obligado a pasar por quirófano. Aunque anunció que se retiraba de la música durante una temporada, lo cierto es que todavía le quedaban conciertos hasta final de año; este mismo fin de semana tenía dos actuaciones previstas: en Jerez y en Navalmoral de la Mata. Este revés le llega en plena polémica con Rocío Martín, la empresaria del mundo de la estética que asegura que está embarazada del cantante, aunque ni el ni su familia han querido confirmar o desmentir la noticia.

A través de su cuenta de TikTok, donde reúne a más de un millón y medio de seguidores, Montes compartió las imágenes del incidente y de su posterior visita al centro médico. En la grabación se puede ver el momento en el que, tras golpear a su rival, el cantante percibe un fuerte crujido en la mano. Poco después llegaría la confirmación de que se trataba de una fractura que requiere intervención en la consulta médica: «Estás obligado a operarte». El médico que le explicó la gravedad de la lesión: «El problema es que la fractura no es limpia, son muchos fragmentos», explicó durante la consulta, precisando además que la rotura «no afecta a la diáfisis del hueso, sí afecta a la articulación», una circunstancia que ha dejado la zona «hundida y colapsada». Durante la exploración, los médicos detectaron además un quiste previo que había pasado desapercibido, otro factor que complica el pronóstico deportivo del cantante.

Con el paso de las horas ha ido contando a sus seguidores su paso por el hospital, su marcha en camilla hacia el quirófano y ha querido saludar a todos minutos después de la intervención. «Estoy muerto vivo. Estoy en una situación de la hostia. Va a haber mal para rato todavía. Gracias a todo el mundo que se ha preocupado por mí», decía todavía con evidentes signos de estar bajo el efecto de la anestesia.

De campeón de España de boxeo a compañero de entrenamientos de Motos y Topuria

El boxeo no es una afición pasajera para Omar Montes: antes de dedicarse por completo a la música, el cantante de Alocao y Bebé fue campeón de España de peso wélter, una de las categorías competitivas más exigentes de este deporte. En 2023 protagonizó un episodio muy comentado al entrenar boxeo junto a Pablo Motos, que terminó con el presentador de El Hormiguero operado de urgencia tras romperse el 90% del tríceps por un golpe de Montes, un percance que ambos terminaron tomándose con humor en redes sociales. Aquella misma semana, el propio Motos y Omar Montes se habían dejado ver entrenando junto al peleador Ilia Topuria en un gimnasio madrileño, confirmando la buena relación que tienen los tres.

@omarmontesoficial ya me han operado ha salido todo bien gracias a dios y al doctor Polo 🥹 y a todos vosotr@s por preocuparos. Ahora mismo sigo con la anestesia que estoy viendo gnomos montando a caballo 🦄 ♬ windowsOS style sound effects. – antipas group

Esta lesión llega en medio de la polémica por el embarazo de Rocío Martín

Pese a que está intentando aprovechar para desviar la atención con esta lesión con su habitual naturalidad y humor, Omar sigue pendiente del embarazo de Rocío Martín. La empresaria del sector estético anunció el pasado mes de mayo que está embarazada del cantante, con quien asegura haber mantenido una relación, y que el bebé sería fruto de esa unión.

La noticia sacudió el entorno del artista al producirse apenas seis meses después de que Montes fuera padre de su segundo hijo, Ismael, junto a su pareja estable, Lola Romero. Martín ha explicado en televisión los detalles de su relación con el cantante, mientras que Omar Montes no ha confirmado ni desmentido públicamente su paternidad.