La Reina Sofía, vitoreada en Sevilla por el Día Mundial del Alzheimer y con un estilismo de diez

La Reina Sofía ha retomado este lunes su agenda oficial con una jornada marcada por la investigación, la cultura y su compromiso con las enfermedades neurodegenerativas. A sus 87 años, la madre de Felipe VI se ha desplazado hasta Sevilla para presidir la inauguración del XIII Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, una cita que coincide con el Día Mundial del Alzheimer y que cuenta con la emérita como presidenta de honor. La jornada, sin embargo, no terminará ahí: por la tarde está previsto que asista al concierto de flamenco Recuerdos a compás, organizado en el Real Alcázar de Sevilla con motivo del congreso, antes de poner rumbo esta misma semana a Estados Unidos. El jueves, Doña Sofía viajará a Nueva Orleans, donde participará en el III Simposio America&Spain250, un encuentro dedicado a poner en valor la relación histórica entre España y Estados Unidos y, especialmente, la huella española en la Revolución Americana.

A su llegada al Centro Virgen de los Reyes, Doña Sofía ha sido recibida por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y por representantes de la organización del congreso. El encuentro está organizado conjuntamente por la Fundación Reina Sofía y el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), con la colaboración del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), y reúne durante estos días a investigadores y expertos internacionales especializados en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. La edición de este año ha alcanzado además un récord en la presentación de trabajos científicos, con cerca de 60 pósteres seleccionados, y cuenta con un programa que aborda algunas de las líneas de investigación más relevantes en la actualidad: desde los biomarcadores y la inflamación hasta la genética, la resiliencia cerebral, los enfoques multimodales y la aplicación de la inteligencia artificial.

Durante la inauguración también se ha presentado la campaña ‘Cerebros Extraordinarios’, impulsada para poner el foco en la importancia de la donación de tejido cerebral para avanzar en la investigación. La jornada científica cuenta con la participación de expertos internacionales como Bill Jagust, Michael Heneka, Seth Grant, Charlotte Teunissen o Jonathan Schott, entre otros. Además de las sesiones estrictamente científicas, el congreso incorpora una vertiente sociosanitaria en la que investigadores, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, familiares y representantes institucionales pueden abordar los principales retos relacionados con la atención a las demencias. La elección de Sevilla para este encuentro vuelve a situar en primer plano una de las áreas a las que la Fundación Reina Sofía lleva años dedicando parte de su actividad: el apoyo a la investigación y la concienciación sobre el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

Para esta reaparición, Doña Sofía ha vuelto a apostar por uno de esos estilismos que combinan elegancia y comodidad, una fórmula que se ha convertido en una de las constantes de sus últimas apariciones públicas. La emérita ha elegido un conjunto formado por pantalón blanco de pernera amplia, top del mismo tono y una americana fucsia, una pieza que aporta el toque de color protagonista al look. Pero si algo ha llamado especialmente la atención ha sido el calzado: lejos de recurrir a unos salones o a un zapato de vestir tradicional, la Reina ha optado por unas zapatillas en un tono neutro, entre beige y topo, que rebajan la formalidad del conjunto y aportan un punto práctico al estilismo.

El resultado es una combinación que mantiene la imagen arreglada que exige un compromiso institucional, pero incorpora un elemento mucho más relajado. El pantalón blanco, de largo al tobillo, deja a la vista el calzado y permite que las zapatillas se integren con naturalidad en el conjunto. La americana fucsia, de un solo botón, concentra buena parte del protagonismo, mientras que los complementos aportan el toque personal que suele acompañar a Doña Sofía. La Reina emérita ha completado el estilismo con varios collares superpuestos, pequeños pendientes y un broche colocado en la solapa de la americana. Una mezcla de colores, abalorios y prendas clásicas que vuelve a demostrar su particular manera de entender los estilismos para sus compromisos públicos.

Pero la agenda sevillana de Doña Sofía no termina con la inauguración del congreso. Esta tarde, la madre de Felipe VI se trasladará al Real Alcázar de Sevilla para asistir al concierto Recuerdos a compás, una propuesta organizada por el Ayuntamiento de la ciudad con motivo del encuentro internacional. La iniciativa pone el foco en el flamenco y en su utilización como terapia activa para pacientes con enfermedades neurodegenerativas. De esta manera, la jornada de la emérita combina la vertiente científica del congreso con una actividad cultural vinculada directamente a la temática del encuentro.

Y Sevilla será solo la primera parada de una semana especialmente intensa. El jueves 24 de septiembre, Doña Sofía viajará a Nueva Orleans, donde permanecerá hasta el domingo 27 para participar en el III Simposio America&Spain250: Spain and the American Revolution along the Mississippi River. El encuentro forma parte de las iniciativas desarrolladas durante este año con motivo del 250º aniversario de la independencia y fundación de Estados Unidos y busca profundizar en el papel desempeñado por España en la historia de la Revolución Americana, con especial atención a la presencia española en Luisiana.

Durante su estancia en Nueva Orleans, la agenda de la Reina incluirá diferentes actividades de carácter histórico y cultural. Entre ellas está prevista la inauguración de una exposición en la Universidad de Tulane, así como la participación en los actos vinculados al simposio y visitas a espacios dedicados a la historia de la Luisiana española. Uno de los nombres que tendrá especial protagonismo será el de Bernardo de Gálvez, militar y político español cuya figura está estrechamente relacionada con la participación española en la Revolución Americana. Doña Sofía también tiene previsto realizar una ofrenda floral ante su estatua en Nueva Orleans y mantener un encuentro con descendientes de los colonos españoles conocidos como los ‘isleños’ de Luisiana.