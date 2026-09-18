La Reina Sofía se pone en modo ‘non stop’: congreso en Sevilla y viaje a Estados Unidos para una misión histórica

La Reina Sofía vuelve al trabajo tras el parón estival y lo hace con una agenda especialmente intensa que la llevará de Sevilla a Estados Unidos en apenas unos días. A sus 87 años, la madre de Felipe VI retoma sus compromisos oficiales después de haber acudido el pasado 9 de septiembre al funeral de Estado del rey Harald de Noruega, celebrado en la catedral de Oslo. Su regreso a la actividad comenzará el próximo lunes, 21 de septiembre, en Sevilla, donde participará en varios actos relacionados con una de las causas que ha marcado buena parte de su trayectoria pública: la investigación y la atención a las enfermedades neurodegenerativas. Apenas tres días después, doña Sofía cruzará el Atlántico rumbo a Nueva Orleans para participar en un importante programa cultural e histórico organizado por el Queen Sofia Spanish Institute.

La primera parada será la capital andaluza, donde la reina emérita inaugurará el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas en el Centro Virgen de los Reyes y el Real Alcázar, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Alzheimer. El encuentro reunirá a investigadores y especialistas internacionales y contará con cerca de 60 trabajos científicos dedicados a los avances en este campo. La jornada tendrá además un componente cultural, ya que por la tarde doña Sofía asistirá en el Real Alcázar al concierto flamenco Recuerdos a compás, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y concebido como una iniciativa que utiliza el flamenco como terapia activa para pacientes con enfermedades neurodegenerativas.

No es una causa nueva para la Reina Sofía, que desde hace décadas mantiene un compromiso público con la investigación del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. A través de la Fundación Reina Sofía, ha respaldado diferentes proyectos destinados tanto a avanzar en el conocimiento de estas patologías como a mejorar la atención de quienes las padecen y el apoyo a sus familias. Durante años también acudió al Alzheimer’s Global Summit de Lisboa, un foro internacional dedicado a compartir los principales avances científicos en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o el Huntington. Su presencia en Sevilla vuelve a situarla, por tanto, al frente de una de las áreas sociales a las que ha dedicado una parte importante de su actividad.

Pero será su viaje a Nueva Orleans el que concentre buena parte de su agenda de los próximos días. La reina Sofía viajará a Estados Unidos para participar en el III Simposio America&Spain250: Spain and the American Revolution along the Mississippi River, organizado por el Queen Sofia Spanish Institute, la Historic New Orleans Collection y, entre otras instituciones, la Fundación Reina Sofía y la Fundación Ramón Areces. El programa se enmarca en las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense y busca analizar y divulgar la contribución de España a la Revolución Americana, con especial atención al papel desempeñado por la Luisiana española y por figuras como Bernardo de Gálvez.

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Durante su estancia, que se prolongará del 24 al 27 de septiembre, doña Sofía tendrá una agenda repleta de actos. El jueves inaugurará en la Universidad de Tulane la exposición Spain, Spanish America, and the Atlantic World in an Age of Revolution y el viernes abrirá oficialmente el simposio en la Catedral de San Luis. También visitará en el Museo del Cabildo la exposición dedicada a Gálvez y la participación de Luisiana en la Revolución Americana. Las jornadas posteriores estarán dedicadas a conferencias y mesas redondas con académicos de ambos lados del Atlántico, que abordarán desde diferentes perspectivas la presencia y la influencia española en la región del Misisipi durante aquel periodo histórico.

El viaje tendrá un último acto especialmente simbólico. La Reina Sofía realizará una ofrenda floral ante la estatua de Bernardo de Gálvez, militar y político español que tuvo un papel destacado en la independencia de Estados Unidos, y posteriormente mantendrá un encuentro con los llamados ‘isleños’, descendientes de españoles establecidos en Luisiana. Se trata de una parte especialmente significativa del programa, ya que permite conectar el contenido histórico del simposio con las comunidades que todavía conservan vínculos con España al otro lado del Atlántico.

Será, además, una nueva visita de doña Sofía a Estados Unidos este año. En primavera ya viajó a Miami dentro de las actividades organizadas por el Queen Sofia Spanish Institute con motivo de este aniversario y aprovechó aquella estancia para asistir al Miami Open y apoyar desde las gradas a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. Ahora cambia Florida por Luisiana y suma una nueva ciudad a su trayectoria internacional. Nueva Orleans, además, será un destino inédito para la reina emérita, aunque no para su familia: Felipe VI y la Reina Letizia viajaron allí en 2018 dentro de un programa relacionado también con la huella española en la historia de Estados Unidos.