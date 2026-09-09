En imágenes: las Casas Reales europeas llegan al funeral del rey Harald en autobús

Este miércoles, 9 de septiembre, Oslo se ha convertido en el punto de encuentro de más de 700 personas, formadas por ciudadanos, casas reales europeas y autoridades de gobierno, para despedir al rey Harald, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años. A las 12:00 horas, el féretro del monarca ha salido desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo, donde a las 13:00 horas tendrá lugar una ceremonia en su honor. Pero, antes de llegar al templo religioso, tal y como se ha podido ver en las primeras imágenes trascendidas, los invitados que forman parte de las monarquías de Europa han sido vistos montados en un autobús oficial que les ha trasladado hasta el punto de salida.

En ellas, el rey Gustavo y la reina Silvia de Suecia han sido fotografiados vestidos de riguroso luto. A su lado, también se encontraban los actuales monarcas de Bélgica, rey Felipe y la reina Matilde. Sin olvidarnos del Rey Felipe y la Reina Letizia quienes, en representación de nuestro país, tampoco han faltado a esta emotiva cita, subiéndose a este autobús repleto de miembros de familias reales. Una vez llegado al punto de partida, todos ellos se han sumado al rey Haakon, la princesa Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus y Marta Luisa de Noruega, quienes han caminado justo detrás del féretro arropados por todas las instituciones.

*Texto en elaboración*