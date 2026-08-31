El traslado del féretro de Harald V: Mette-Marit debuta como reina y Marius Borg acompañando como un nieto más

Los actos en honor a la muerte del que fue rey de Noruega, Harald V, continúan. Después de que ayer se celebrara la misa en honor al fallecido y asistiera toda la Familia Real, exceptuando a la nueva reina Mette-Marit por motivos de salud, hoy ha llegado el momento del traslado del féretro. El acto ha tenido lugar en el Palacio Real de Oslo con todos los honores correspondientes. El rey Haakon VIII ha encabezado la comitiva como nuevo monarca del país y, tras él, han caminado diferentes miembros de la Familia Real. Entre ellos, una presencia que ha sorprendido especialmente: Marius Borg.

El hijo que Mette-Marit tuvo con su anterior pareja, antes de comenzar su relación con el actual rey Haakon VIII, no atraviesa precisamente su mejor momento. Además de haber sido condenado y declarado culpable de 34 delitos, no podemos olvidar su pasado. En 2017 fue multado por posesión de drogas con tan solo 20 años y, en 2023, miembros de las fuerzas de seguridad le advirtieron sobre su consumo de drogas, además de sus vínculos con personas de dudosa reputación. En 2024 llegó el punto de inflexión: fue detenido por un delito de lesiones y daños materiales. Fue entonces cuando la caja de Pandora de Marius Borg se abrió por completo.

Volviendo al traslado del féretro de Harald V de Noruega, hay un detalle que ha llamado especialmente la atención y que ha generado críticas entre algunos usuarios en redes sociales. Entre los miembros de la familia que han acompañado al féretro se encontraba Marius Borg. No existe ninguna norma protocolaria que prohíba expresamente que participe en el traslado del cuerpo hasta la capilla del Palacio Real, pero su presencia no ha pasado desapercibida.

Marius Borg, aunque sea hijo de Mette-Marit, no tiene título real ni desempeña ninguna función oficial dentro de la Casa Real noruega. Su madre forma parte de la institución por su matrimonio con Haakon, pero esta condición no convierte automáticamente a su hijo en miembro con funciones oficiales de la Corona. Por eso, su presencia en una comitiva tan solemne como la del traslado del féretro de Harald V ha generado preguntas. Según ha informado la televisión noruega, habría recibido un permiso especial para poder asistir a determinados momentos del proceso de despedida del que fuera rey de Noruega.

Detrás del féretro han caminado las reinas de Noruega, Mette-Marit y Sonia. Aunque Harald V haya fallecido, su esposa sigue ostentando la condición de reina y comparte protagonismo institucional con la mujer de Haakon VIII. En el caso de Mette-Marit, su presencia se produce después de haber sido operada recientemente de un trasplante de pulmón, por lo que su participación en los actos oficiales está siendo limitada. Su delicado estado de salud ha condicionado su agenda durante las últimas semanas.

La presencia de Mette-Marit también se produce en un momento especialmente complicado para la imagen de la Familia Real noruega. La situación judicial de su hijo Marius Borg se suma a las informaciones que han rodeado a la propia princesa durante los últimos meses, entre ellas las relacionadas con sus antiguos vínculos con Jeffrey Epstein.

Lo que está claro es que, desde hace muchos años, Marius Borg está integrado en el entorno familiar de los reyes de Noruega y Haakon VIII le considera una persona cercana a la familia. Sin embargo, su presencia en determinados actos oficiales continúa generando debate, especialmente cuando se produce en momentos tan solemnes como el traslado del féretro de Harald V.