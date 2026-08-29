El emotivo discurso de Haakon VIII como nuevo rey de Noruega en recuerdo a Harald V: «Gracias por haber sido un padre tan bueno»

Haakon VIII de Noruega ha pronunciado sus primeras palabras como rey a través de un discurso marcado por la emoción y el recuerdo de su padre. Mientras el hijo de Harald V se encuentra en pleno luto por la muerte del monarca, ha comparecido ante los noruegos para dirigirse por primera vez al país desde su llegada al trono. Después de acompañar el féretro de su padre y recibir numerosas condolencias institucionales de gobiernos y otras casas reales, el nuevo monarca no ha dudado en expresarse sobre la situación e incluso en añadir un toque personal.

El comienzo de su discurso ha tenido un marcado tono personal e íntimo. «Querido padre, gracias por ser un padre tan bueno para Märtha y para mí. Cariñoso y protector», comenzaba. Con estas palabras, el nuevo rey de Noruega continuaba recordando las diferentes facetas de Harald V: «También fuiste un abuelo cariñoso y divertido. Un esposo amoroso y atento. Un suegro generoso. Un hermano y tío con quien todos eran felices». Haakon también ha querido poner en valor el papel de su padre dentro de la familia: «Fuiste el cabeza de familia, quien, junto con mi madre, nos acogió y nos unió a todos con una autoridad natural de la que quizás ni siquiera eras plenamente consciente».

El nuevo monarca ha hecho así un ejercicio de humanización de su figura, alejándose por unos instantes de la solemnidad propia de las monarquías europeas para recordar al hombre que había detrás del rey. «Sobre todo, fuiste una persona que siempre se mantuvo fiel a sus valores y compromisos. Nos apoyaste y cuidaste a todos. Me llena de orgullo pensar en todo lo que ambos representaron y defendieron». Haakon ha hablado también del vacío que deja su padre y de aquellas pequeñas cosas que ahora echará de menos: «Lo voy a extrañar. Extrañaré su risa. Su calidez al tratar con la gente y en cada situación. Mi padre siempre lograba que quienes lo rodeaban se sintieran a gusto». Además, ha destacado que Harald disfrutaba saludando a todo el mundo y que jamás hacía diferencias entre unas personas y otras.

Harald V sabía cuál era su papel como rey, pero también fue consciente del camino que había recorrido hasta llegar a la Corona. Entre los episodios que marcaron su vida estuvo su decisión de casarse con Sonia, una mujer que no pertenecía a ninguna casa real. Una decisión que, en aquel momento, generó una enorme controversia y llegó a poner en cuestión el futuro de la monarquía noruega. Finalmente, su historia de amor se convirtió en una de las más conocidas de las familias reales europeas y Sonia pasó a ser reina.

A su vez, Haakon ha hecho un repaso por algunos de los grandes momentos del reinado de su padre. Entre ellos, ha recordado cómo Harald viajó para consolar a los afectados por un huracán «vestido con un abrigo acolchado y botas de goma». También ha destacado el momento en el que pidió disculpas al pueblo sami por las injusticias cometidas contra ellos en nombre de todos los noruegos. Y ha recordado su reacción tras los atentados de 2011: «Lloró con nosotros tras la pérdida de tantos seres queridos en Utøya y en el barrio gubernamental. Nos unió al expresar con palabras quiénes somos los noruegos».

El tramo final del discurso ha servido para conocer cómo quiere afrontar Haakon esta nueva etapa. «La reina Mette-Marit y yo deseamos estar presentes y escuchar», ha afirmado, antes de incluir también a Ingrid Alexandra en ese compromiso por comprender las distintas realidades del país. El nuevo monarca ha defendido una Noruega basada en la democracia, la ley, la igualdad y una sociedad «en la que haya lugar para todos».

Haakon ha confirmado además que mantendrá el lema de sus antecesores: «Todo por Noruega». Y ha cerrado su primer discurso como rey con otra fórmula histórica: «Que Dios proteja nuestro país». Unas palabras que ponen el broche a un discurso que ha tenido mucho de institucional y una gran parte personal.