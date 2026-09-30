Anita Matamoros se sincera sobre cómo lidia con la fama: «Cada vez intento proteger más mi intimidad»

Raphael ha conseguido consolidarse, a lo largo de los años, como uno de los artistas españoles que mejor ha sabido preservar su vida privada pese a permanecer constantemente bajo los focos. De ahí que el inminente estreno de Aquel, la serie de Netflix que lleva a la pantalla la vida y trayectoria del cantante, haya despertado un especial interés por descubrir a la persona que se esconde detrás del mito. Es por ello por lo que la premiere de la ficción ha reunido a numerosos rostros conocidos, entre ellos el de Anita Matamoros, quien no ha querido perderse esta cita tan especial. Allí, la joven no tuvo problema en pronunciarse, ante los micrófonos de COOL, sobre la relación del intérprete con la fama y la exposición pública, reconociendo que, con el paso del tiempo, ella también siente una fuerte necesidad de proteger su intimidad cada vez más.

«Yo intento proteger mi intimidad cada vez más. Creo que es importante. No sé cómo consiguen el equilibrio personas como Kim Kardashian, que comparte muchísimo su vida personal. Pero a mí cada vez me cuesta más. Es cierto. Pero por eso interesa tanto la serie de Aquel, para conocer a la persona detrás del artista y ver todo lo que ha vivido. Que ha debido de ser muchísimo», comenzaba a decir.

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En cuanto a las críticas y comentarios que puede recibir a diario por estar expuesta públicamente, Anita ha sido muy clara con este medio: «La verdad es que no me afectan nada. Honestamente. Llevo en las redes más de 10 años. Empecé con YouTube con 15 años y ya desde eso, que te enfrentas a un océano, a mí no me afectan las críticas», explicaba.

¿En qué punto se encuentra la carrera de actriz de Anita Matamoros?

Anita Matamoros ha encontrado su verdadera vocación: la interpretación. La joven debutó en el teatro hace tan solo unas semanas y lleva formándose varios años en la industria. Y aunque muchos pensaban que sería un simple hobby para la hija de Makoke, lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Aprovechando su presencia en la premiere de Aquel, Anita ha desvelado que se encuentra en un muy buen momento. «Personalmente, me estoy centrando mucho en mí. Llevo formándome en la interpretación dos años. Y con muchísimas ganas de empezar el nuevo curso. Realmente es lo que más me llena», confesaba.

La influencer ha dejado claro que está abierta a todo tipo de oportunidades laborales y que le encantaría hacer cualquier papel en una biopic, porque todos serían un auténtico reto. «Hacer de alguien que ya existe y, si está vivo, poder hablar con esa persona para imitarla, estudiarla y trabajarla, me encantaría», concluía.