Giro en el caso del hombre secuestrado y arrojado ensangrentado a una cuneta de Palma: él no era el objetivo principal

La víctima logró llamar a su hija y a otra persona desde la cuneta para contar lo sucedido y pedir ayuda. Tres individuos lo secuestraron y apalearon para dar un «toque de atención» a otra persona de su entorno. La Policía Nacional busca a dos de los presuntos agresores tras detener a un ciudadano alemán de 47 años.

La investigación sobre el brutal secuestro y la paliza al hombre abandonado maniatado y ensangrentado en la carretera de s’Aranjassa, en Palma, da un nuevo giro. La Policía Nacional busca a otros dos presuntos agresores que habrían participado junto a un hombre alemán de 47 años, ya detenido, en el violento episodio que terminó con la víctima gravemente herida en una cuneta.

Uno de los detalles más impactantes que han trascendido es que el hombre, pese a encontrarse malherido y maniatado en la cuneta, logró contactar telefónicamente con su hija y con otra persona para relatar lo que le había sucedido y pedir ayuda. Una llamada desesperada que permitió a la víctima explicar lo ocurrido y alertar de la brutal agresión que acababa de sufrir.

Según los nuevos datos de la investigación, fueron tres los individuos que participaron en el secuestro y la posterior paliza. Los sospechosos habrían ido inicialmente a buscar a otra persona del entorno cercano de la víctima. Al no encontrarla, decidieron llevársela por la fuerza para utilizarla como instrumento de presión y dar un «toque de atención» a esa otra parte.

El episodio adquiere así una nueva dimensión. Lo que inicialmente trascendió como el hallazgo de un hombre maniatado y gravemente herido en una carretera de Palma apunta ahora a un presunto secuestro con un objetivo intimidatorio. Los investigadores tratan de reconstruir cómo se produjo la captura, qué ocurrió durante la agresión y de qué manera los implicados acabaron abandonando al hombre en s’Aranjassa.

La víctima y sus presuntos agresores se conocían, un elemento que cobra especial relevancia en las pesquisas del Grupo de Atracos de la Policía Nacional. Los investigadores trabajan para esclarecer el origen del conflicto y determinar por qué los sospechosos decidieron llevarse a este hombre cuando, presuntamente, buscaban a otra persona de su círculo cercano.

Además, se descarta el móvil relacionado con las drogas, una de las hipótesis que podían plantearse inicialmente ante un episodio de estas características. Las nuevas informaciones apuntan a un conflicto de carácter personal y a una presunta acción de intimidación dirigida contra una tercera persona.

La víctima habría sido secuestrada, golpeada, maniatada y finalmente abandonada en la cuneta de la carretera de s’Aranjassa, en dirección al restaurante Don Caracol. El hombre presentaba numerosas heridas por todo el cuerpo cuando fue localizado en la zona. Varios ciudadanos que se dirigían al establecimiento se encontraron con él y decidieron auxiliarlo, trasladándolo hasta el restaurante, donde solicitaron asistencia sanitaria.

El varón fue atendido por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado a un centro hospitalario para recibir tratamiento por las graves lesiones que presentaba. Las circunstancias en las que fue encontrado, junto con las heridas que sufría, llevaron desde el primer momento a los investigadores a reconstruir el recorrido que habría realizado antes de acabar en la cuneta.

Por el momento, la Policía Nacional ha detenido a un hombre alemán de 47 años por su presunta implicación en la agresión. Sin embargo, la investigación continúa abierta y los agentes buscan a otros dos presuntos participantes en el secuestro y la paliza.

El Grupo de Atracos trata ahora de determinar el papel concreto de cada uno de los implicados y esclarecer todos los detalles de un episodio que habría tenido como finalidad lanzar una amenaza a una persona que ni siquiera se encontraba en el lugar cuando los agresores fueron a buscarla.

OKBALEARES adelantó en exclusiva el hallazgo del hombre maniatado y gravemente herido en la carretera de s’Aranjassa, un suceso que ahora, con los nuevos avances policiales, revela la existencia de un presunto secuestro ejecutado por tres individuos y una víctima que, pese a la brutal paliza, logró pedir ayuda desde la cuneta.