Vox reclama una ruta estable de vuelos entre Ibiza y Menorca durante todo el año

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Ibiza, Luis Fernando Astorri, ha defendido en el Pleno ordinario celebrado ayer una moción para reclamar a las administraciones competentes que garanticen una conectividad aérea directa mínima entre Ibiza y Menorca durante todo el año.

Astorri ha denunciado que los residentes de ambas islas se ven obligados habitualmente a realizar escala en Mallorca para desplazarse entre Ibiza y Menorca, convirtiendo un trayecto entre dos islas del mismo archipiélago en un viaje que puede prolongarse durante horas.

«No podemos aceptar que desplazarse de Ibiza a Menorca sea una carrera de obstáculos. Los ibicencos y los menorquines no somos turistas de temporada: vivimos aquí los 365 días del año y tenemos derecho a una conectividad digna, directa y eficaz», ha señalado Astorri.

El concejal de Vox ha criticado especialmente que esta situación se produzca mientras las administraciones anuncian y celebran nuevas conexiones internacionales. «Resulta difícil de entender que seamos capaces de conectar Ibiza con destinos situados a miles de kilómetros y, sin embargo, no seamos capaces de garantizar un vuelo directo estable con Menorca», ha afirmado.

La situación no es nueva. En 2025, Air Nostrum recuperó la ruta directa entre Ibiza y Menorca con tres vuelos semanales, mientras que en 2026 la conexión regular no fue recuperada y únicamente se programó una operación extraordinaria coincidiendo con Sant Joan.

Para Astorri, estos antecedentes demuestran que la conexión es perfectamente posible, pero que no puede quedar exclusivamente a expensas de decisiones comerciales o de operaciones puntuales.

«Lo que reclamamos no es un lujo ni una ocurrencia. Estamos hablando de cohesión territorial, de igualdad de oportunidades y de derechos de los residentes. Ibiza y Menorca forman parte de la misma comunidad autónoma y los ciudadanos tienen que poder desplazarse entre ambas sin que Mallorca sea una escala obligatoria», ha defendido.

Vox pone además el foco en los jóvenes deportistas y sus familias, que se ven obligados a afrontar largas jornadas de desplazamiento para participar en competiciones, ligas y campeonatos. Astorri ha reclamado que las conexiones directas se programen especialmente durante los fines de semana, cuando se concentra buena parte de estos desplazamientos.

No tiene ningún sentido que un niño que tiene que disputar un campeonato en Menorca tenga que perder horas y horas entre aeropuertos y escalas. Detrás de cada desplazamiento hay familias, estudiantes, trabajadores, deportistas y personas que simplemente necesitan moverse por su propia comunidad autónoma», ha denunciado.

La moción plantea reclamar al Govern balear y al Gobierno de Pedro Sánchez que revisen las condiciones actuales de conectividad y estudien medidas que permitan garantizar al menos tres vuelos directos semanales durante la temporada estival y una conexión semanal durante el invierno, manteniendo así una conectividad directa durante los doce meses del año.

El Ministerio de Transportes reconoce que las Obligaciones de Servicio Público constituyen precisamente una herramienta para garantizar la cohesión territorial cuando el mercado no asegura por sí solo unas condiciones adecuadas de movilidad.

«Las administraciones no pueden limitarse a decir que sobre el papel existe una conexión vía Mallorca. Una cosa es cumplir formalmente una condición y otra muy distinta garantizar una conectividad que responda a las necesidades reales de los ciudadanos», ha advertido Astorri.