‘De Viernes’ anuncia sus invitados para hoy, viernes 25 de septiembre

De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo verdaderamente excepcional para sorprender a los espectadores con los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Después de las entrevistas de Lucas González y Rocío Flores, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 25 de septiembre.

Belén Esteban

Tres años después, la de Paracuellos regresa a la cadena principal de Mediaset. Ella es la protagonista del Scoop, en el que ha querido aportar muchos datos e información sobre la hija que tiene en común con Jesulín de Ubrique. Es importante tener en cuenta que será la única protagonista de la noche, puesto que no hay otro invitado para hoy en De Viernes. Eso sí, en una semana, se sentará en plató en directo para abordar las diversas cuestiones que le planteen los espectadores.

Ahora bien, en esta entrevista realizada por Santi Acosta, que podremos disfrutar esta noche, los espectadores de Telecinco verán cómo, por fin, Belén Esteban dará a conocer capítulos nunca antes contados sobre su hija en Ambiciones. Y lo hace después de varias semanas de especulaciones respecto a su historia, que ya dura 27 años.

De hecho, la tertuliana aportará documentación con la que va a demostrar una parte de toda esta historia. Lejos de que todo quede ahí, va a abordar también lo ocurrido en las últimas semanas después de que Juls Janeiro se haya pronunciado públicamente, así como las diversas reacciones que ha habido. Entre ellas, la de Beatriz Trapote o María José Campanario.

El equipo de De Viernes ha compartido un avance de la entrevista, en la que hemos podido ver cómo Belén Esteban ha afirmado que su hija Andrea no tiene ningún tipo de relación con su hermana Juls. Es más, también ha querido aprovechar la ocasión para dirigirse, de forma directa y contundente, al padre de su hija.

Debate de ‘Supervivientes All Stars 3’

Como suele ser habitual en este programa, en el tramo final, se abordará la última hora del reality que se desarrolla en Honduras. De esta manera, Isa Pantoja, Rosario Mohedano, Carlos Corbacho y Beatriz Trapote compartirán diversas opiniones sobre lo que está sucediendo en el reality. Cabe destacar que la mujer de Víctor Janeiro también aprovechará la ocasión para dar su opinión sobre las declaraciones que haga Belén Esteban en el Scoop.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.