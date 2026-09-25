Jorge Javier Vázquez para los pies a Chiqui tras burlarse de Yola Berrocal: «¿Qué dice esta tipa?»

El pasado jueves 24 de septiembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars 3 presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela. Entre otras tantas cuestiones, tuvimos la oportunidad de conocer el nombre de la segunda expulsada de la edición. Pero no todo quedó ahí, puesto que, más allá de los juegos de localización, de líder y entre capitanes, también hubo ocasión de saldar algunas cuentas pendientes. De esta forma, en un momento dado y en plena palapa, el equipo de Supervivientes All Stars 3 sacó a relucir cómo Chiqui, junto a varias de sus compañeras, no tuvo reparos a la hora de reírse del bótox de Yola Berrocal.

Como era de esperar, fueron muchos los que decidieron defender a la compañera en Supervivientes All Stars 3. De hecho, una de las que se mostró más contundente en este asunto fue Rosa Benito, que no tuvo reparos a la hora de parar los pies a Chiqui y a todas aquellas que se ríen del bótox de Yola Berrocal: «No podemos las mujeres criticarnos a las mujeres diciendo que si nos ponemos, que si no nos ponemos», aseguró, dando su opinión al respecto. Al ser consciente de que había metido la pata hasta el fondo, la murciana trató de explicarse en la medida de lo posible: «En ningún momento nos quisimos meter con el bótox, dijimos que la veíamos muy parada. Que tú le preguntabas y no reaccionaba».

Lejos de que todo quede ahí, Chiqui no tuvo reparos en ir mucho más allá a la hora de dar su versión sobre lo sucedido: «No es una manera de criticarla. O lo lleva o no lo lleva. Yo no lo llevo, no me pueden decir que llevo bótox cuando no lo llevo». Rosa Benito no solamente no le dio la razón, sino que se vio interrumpida por Marta Peñate.

La canaria, ganadora de la primera edición de Supervivientes All Stars y capitana de uno de los grupos, no tuvo reparos a la hora de decir lo que pensaba sobre lo ocurrido: «Los problemas los habéis dado vosotras, que habéis dicho que tiene tanto botox que no gesticula ni nada prácticamente. Habéis dicho eso», comenzó diciendo la canaria.

Pero no todo quedó ahí, puesto que Marta Peñate quiso aprovechar la ocasión para mostrarse aún más contundente con las que criticaron a Yola Berrocal: «Yo también tengo bótox, la mitad de los de aquí tenemos bótox y viva el bótox y quien nos tire al contenedor amarillo». Al verse completamente acorralada por la situación, la murciana intentó tirar de complicidad con Jorge Javier Vázquez, pero nada salió como esperaba, ni mucho menos.

«¡Que te lo digan a ti, Jorge, lo del bótox! ¿Verdad?», aseguró la concursante de Supervivientes All Stars 3, dirigiéndose al presentador. Él no tardó en responder, pero no de la manera que Chiqui había imaginado: «¿A mí? ¿Pero qué dice la tipa esta?», comenzó diciendo. Y añadió: «No, perdona, el rey del bótox no, el rey de las operaciones. Que es distinto, no confundamos», incidió.