El Subgrupo Táctico Baleares del Mando Operativo Terrestre se desplegará en el noreste de Mallorca del 28 al 30 de septiembre

El Ejército desplegará durante tres días un dispositivo militar en distintos puntos del noreste de Mallorca. Entre el 28 y el 30 de septiembre, efectivos del Subgrupo Táctico Baleares recorrerán varias zonas de la isla en patrullas motorizadas, tanto durante el día como por la noche, dentro de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión de las Fuerzas Armadas.

El despliegue tendrá presencia en los municipios de Artà, Llubí, Manacor, Sineu y Santa Margalida. Los militares aprovecharán además los recorridos para mantener contacto con las autoridades municipales, informarles de su presencia en la zona e intercambiar información de interés común.

El Subgrupo Táctico Baleares estará al mando de un capitán y pertenece al Batallón Filipinas del Regimiento Palma 47. La operación está dirigida dentro de la estructura del Mando de Operaciones y se enmarca en las misiones permanentes que las Fuerzas Armadas desarrollan en territorio nacional.

Estas patrullas tienen como finalidad mantener una vigilancia continuada de los espacios de soberanía nacional, detectar de forma anticipada posibles amenazas y facilitar una respuesta ante una eventual situación de crisis. Desde el Ejército precisan que se trata de una operación militar propiamente dicha y no de un ejercicio o maniobra de adiestramiento.

El despliegue está bajo la responsabilidad del Mando Operativo Terrestre (MOT), dependiente operativamente del Mando de Operaciones y bajo el mando del teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias.

Las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión forman parte de la actividad permanente de las Fuerzas Armadas y abarcan los distintos espacios de soberanía nacional. El Mando de Operaciones, dependiente del Estado Mayor de la Defensa, coordina estas actuaciones a través de los mandos operativos terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial.