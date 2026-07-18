Guerra sin cuartel contra los taxis pirata en Ibiza: 700.000 euros en multas y decenas de ellos convertidos en chatarra. Durante el año 2025, el Consell de Ibiza abrió 630 expedientes sancionadores, se inmovilizaron 162 vehículos que operaban de forma ilegal y se logró una recaudación récord de 710.752,95 euros en sanciones de transporte. Muchos de estos vehículos han acabado convertidos en chatarra después de completarse el procedimiento administrativo.

El conseller de Lucha contra el Intrusismo y Transportes, Mariano Juan, y el director insular de Transportes, Roberto Algaba, han visitado las instalaciones de Ca na Negreta, donde se custodian los vehículos inmovilizados por transporte ilegal antes de ser convertidos en chatarra.

Durante la visita, Juan hizo balance de la actividad inspectora contra el transporte ilegal y destacó que los datos de este año «confirman que el trabajo que se está haciendo da resultados».

Este año, hasta el 9 de julio, ya se han abierto 636 expedientes sancionadores, mientras que el número de vehículos inmovilizados se ha reducido hasta los 18, una disminución del 89% respecto al conjunto del pasado año.

Mariano Juan ha asegurado que «el año pasado hicimos un trabajo muy intenso. Abrimos más de 600 expedientes e inmovilizamos más de un centenar de taxis pirata. Muchos de estos vehículos han acabado convertidos en chatarra. Ahora los datos demuestran que ese esfuerzo está dando frutos y que cada vez hay menos vehículos que se atreven a operar al margen de la ley».

El conseller ha añadido que «no hay mejor inmovilización que la que no debe producirse porque hemos logrado disuadir a los taxis pirata antes de que cometan la infracción. Este es el mejor indicador de que el plan de inspección funciona».

Juan ha atribuido estos resultados «al gran trabajo de los inspectores del Consell de Ibiza y a la colaboración entre administraciones», y ha querido agradecer especialmente el apoyo de la Guardia Civil, de las policías locales, de AENA y del Gobierno de las Islas Baleares, «que han sido fundamentales para que las inspecciones sean cada vez más eficaces y nos hayan dotado de más herramientas para actuar con más eficacia».

El conseller remarcó que el Plan de Inspección continuará activo durante toda la temporada turística con el objetivo de seguir combatiendo el intrusismo y garantizar un transporte seguro, legal y de calidad en la isla.