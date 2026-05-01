Operativo contra los taxis ‘pirata’ en Ibiza la semana de aperturas de las discotecas

El Consell de Ibiza, a través del Departamento de Transportes, ha desplegado esta semana el operativo contra los taxis pirata en Ibiza, que el verano pasado atajó un 95% su presencia en el aeropuerto.

Se trata de un dispositivo especial de control de transporte ilegal en el aeropuerto de Ibiza coincidiendo con las aperturas de las principales discotecas de la isla. Este operativo se ha llevado a cabo de forma coordinada con la Policía Local de Sant Josep y ha contado con la colaboración de los servicios de seguridad de AENA en el aeropuerto.

El principal resultado del dispositivo ha sido su importante efecto disuasorio. Por primera vez en un fin de semana de aperturas de discotecas, se ha logrado evitar la presencia de taxis pirata en la terminal aeroportuaria captando clientes, una problemática que en años anteriores era habitual.

Así, durante todo el período de los openings, esta actividad ilegal ha sido prácticamente nula en las instalaciones aeroportuarias.

En cuanto a las actuaciones realizadas, los inspectores de transportes han levantado un total de tres denuncias: una por la realización de servicios de transporte privado complementario de forma irregular y dos a vehículos de transporte con conductor (VTC) para captar clientes en la terminal de llegadas del aeropuerto, una práctica prohibida por la normativa vigente.

Este operativo se enmarca dentro del Plan de Lucha contra el Intrusismo que el Consell de Ibiza desarrolla desde hace dos años también en el sector del transporte con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, proteger el sector legal y asegurar una competencia justa.

Este plan contempla inspecciones regulares, dispositivos especiales en momentos de máxima afluencia y la coordinación con otras administraciones y cuerpos de seguridad.

Un plan que el pasado año dio muy buenos resultados: la Mesa de Lucha contra el Intrusismo cifró en un 95% la reducción de la presencia de taxis pirata en el dispositivo institucional en el aeropuerto de Ibiza en 2025.

Desde el Departamento de Transportes se ha remarcado que los controles continuarán de forma habitual durante toda la temporada estival, con especial intensificación en fechas clave en las que se registra un mayor volumen de vuelos y de llegada de visitantes.

El año pasado, y por primera vez, el plan de choque contra el intrusismo contó con la participación del Govern a través de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible.

La Mesa de Intrusismo logró un frente común contra esta lacra de Consell, ayuntamientos, Administración del Estado y patronales. En general, los conductores cazados por la Guardia Civil son propuestos para una sanción administrativa cuya cuantía asciende a los 15.000 euros y que podría verse incrementada si hubiera reincidencia.